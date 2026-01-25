Fonacot, por superar los más de 2millones de créditos dados en 2025

Dinero
/ 25 enero 2026
    El instituto recordó a las y las trabajadores que todos los trámites en el instituto son gratuitos y no requieren intermediarios. FOTO: ESPECIAL.

La prioridad en 2026 es que el crédito sea el motor que impulse las metas y proyectos de los trabajadores formales de México

CDMX.- Con la meta de superar los 2 millones 197 mil financiamientos otorgados el año pasado, el Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (Fonacot) se declaró listo para satisfacer la demanda de crédito de las y los trabajadores formales en México, con el costo más bajo, mediante un trámite accesible y seguro.

Luego de superar sus metas de colocación en 2025, para este año el organismo anunció que busca superar la cifra alcanzada, mejorar los procesos y facilitar el acceso a sus financiamientos mediante una mejor tecnología, capacidad operativa y el compromiso social con las personas trabajadoras.

“No sólo buscamos colocar más, la intención es hacerlo con responsabilidad social, asegurando que el recurso contribuya a mejorar la calidad de vida de las familias mexicanas”, señaló el coordinador general comercial de Fonacot, Salvador Gazca Herrera.

Indicó que, para cumplir con esta función social, buscará que un mayor número de empresas, grandes y pequeñas cumplan con su obligación de ley en beneficio de sus trabajadoras y trabajadores, mediante el Sistema Institucional de Afiliación, medio que consolidó su operación durante el año pasado al agilizar tiempos de respuesta.

“El objetivo es que ningún trabajador formal se quede sin el derecho que por ley le corresponde de acceder al crédito con descuento vía nómina que ofrece Fonacot”, puntualizó.

Gazca Herrera recordó que al tramitar un Crédito Fonacot las personas trabajadoras pueden obtener hasta cuatro meses de su sueldo, plazos de pago de entre seis a 30 meses y, lo más importante, la garantía de que contarán con un apoyo financiero seguro con el costo más bajo, en comparación con ofertas que existen en el mercado, que sólo tienen carácter lucrativo.

