Fox compra Roku por 22 mil millones de dólares y refuerza su apuesta por el streaming

La transacción permitirá a Fox incorporar la infraestructura tecnológica, los servicios de streaming y la base de usuarios de Roku, que actualmente alcanza a más de 100 millones de hogares en todo el mundo.

La empresa de medios Fox Corp. anunció la adquisición de la plataforma de streaming Roku en una operación valuada en aproximadamente 22 mil millones de dólares entre efectivo y acciones.

COMPRA DE ROKU POR FOX CONTEMPLA PAGO DE EFECTIVO Y ACCIONES

Como parte del acuerdo, Fox pagará 96 dólares en efectivo y 0.9693 acciones ordinarias Clase A de la compañía por cada acción Clase A y Clase B de Roku en circulación.

La operación valora cada acción de Roku en 160 dólares, cifra que representa una prima cercana al 20 por ciento respecto al precio de cierre registrado antes de que trascendiera la negociación.

Una vez concluida la transacción, se estima que los actuales accionistas de Fox poseerán aproximadamente el 73 por ciento de la empresa combinada, mientras que los accionistas de Roku conservarán cerca del 27 por ciento.

FOX BUSCA AMPLIAR SU PRESENCIA EN EL MERCADO DE STREAMING

La adquisición fortalece la estrategia de Fox para incrementar su participación en el sector de streaming, donde en años recientes ha impulsado servicios como Tubi y, más recientemente, Fox One.

Con la incorporación de Roku, Fox sumará una plataforma con amplia presencia en dispositivos conectados y acceso a millones de usuarios que consumen contenidos digitales.

La compañía también obtendrá acceso al canal Roku, a información propia de usuarios y a una red global de distribución en el mercado de televisión conectada.

TRAS COMPRA DE ROKU, FOX CONCENTRARÁ MÁS DEL 5% DE LA AUDIENCIA TELEVISIVA DE ESTADOS UNIDOS

De acuerdo con las compañías, la unión de Fox y Roku dará origen al tercer mayor actor de la televisión en Estados Unidos por cuota de audiencia.

Las empresas señalaron que la participación conjunta superará el 5 por ciento del mercado estadounidense de consumo televisivo.

Actualmente, según métricas de Nielsen, YouTube ocupa el primer lugar entre las plataformas de entretenimiento más vistas, seguido por Netflix.

LACHLAN MURDOCH, DIRECTOR EJECUTIVO DE FOX, DESTACA LA RELEVANCIA DE LA COMPRA DE ROKU

El director ejecutivo de Fox, Lachlan Murdoch, afirmó que la compra representa un paso estratégico para la compañía.

“Este es un momento decisivo para Fox y una extensión natural de la estrategia deliberada y enfocada que hemos ejecutado durante casi una década”, señaló.

Agregó que la operación permitirá combinar una cartera de contenidos en vivo enfocada en deportes, noticias y entretenimiento con una de las principales plataformas de streaming utilizadas por los consumidores en Estados Unidos.

ACUERDO REQUIERE AUTORIZACIONES REGULATORIAS

La adquisición aún debe recibir la aprobación de los accionistas de ambas compañías, así como de las autoridades regulatorias correspondientes.

Las empresas prevén que la operación quede concluida durante la primera mitad de 2027.

Además, Fox y Roku estiman que la integración permitirá generar ahorros por aproximadamente 400 millones de dólares.