Fue julio el mes más bajo de ventas en el comercio: Canaco Saltillo

Julio ha sido el mes más bajo en ventas para el sector comercio, cayendo hasta un 25%, reconoció el director de la Canaco Saltillo, Salvador Rodríguez Saade, quién destacó que incluso estuvo más bajo en comparación a otros años.

Muchos son los factores que consideró, han influido en ello, pues este ha sido un año complicado, desde los despidos que se presentaron desde diciembre del año pasado que generaron que la gente cuidará más su dinero.

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A ello, se sumó que por el Regreso a Clases la gente cuida más su dinero y gasta menos en estas fechas, aunque es normal que este mes haya sido malo y lo cierto que este año fue todavía muy malo; a ello, también se le debe agregar los gastos que las familias realizaron con motivo de los juegos del Mundial de Futbol en sus casas.

“Salimos de una temporada de graduaciones que estuvo bien, hay que decirlo, estuvo mejor de lo esperado, estuvimos muy pegado a lo que fue el año pasado, aunque no creció, todo este año veníamos un 20% por abajo en las ventas, entonces ya que saliera igual que el 2025 está bastante bien”, aseguró.

Por otra parte, sobre el Regreso a Clases esperan que sea un fenómeno igual al de las graduaciones y que al menos se tengan ventas muy parecidas a lo que fue el mismo periodo del 2025, por ello, esa es la meta.