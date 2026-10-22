Genera dudas la nueva Ley de Economía Digital entre las mipymes por costos y reglas en México

Desde que esta ley se aprobó el 20 de octubre de 2026, el marco normativo para regular el uso de pagos digitales incluirá a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) pues esta entidad se encargará de delimitar la obligatoriedad de esta ley para los sectores y actividades que estén sujetas.

En México , la adopción de pagos electrónicos que está impulsando la nueva Ley de Economía Digital para Pagos Digitales ha generado una serie de dudas por parte de las y los propietarios de las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) debido a la falta de claridad sobre los costos relacionados a la implementación de estas tecnologías en la compra-venta.

“La ley establece las razones por las cuales lo quieren hacer, pero todo lo remite a las reglas que emita la Secretaría de Hacienda y los comités sectoriales que se van a instituir para cada uno de estos segmentos”, señaló el especialista en materia fiscal Enrique Magnani.

Por lo que se tendrá que monitorear a la SHCP para comprender cómo será la aplicación de esta ley en las mipymes y empresas grandes.

¿COSTOS EXTRAS POR NUEVA LEY?

Para efectuar un pago electrónico es necesario una terminal bancaria que dependerá del proveedor, por lo que se espera el pago de comisiones por el uso de estos dispositivos, que van desde el 3% del valor de la transacción o hasta el pago de 3 mil 500 pesos mensuales para disponer de una terminal. Magnani precisó que estos cargos pueden representar una proporción significativa sobre los ingresos de las mipymes.

Aunque la ley puede generar beneficios como facilitar el acceso a la economía formal y generar un historial de operaciones que contribuya a mejorar su acceso al financiamiento a mediano plazo, los costos de transacción serán a corto plazo.

Enrique Magnani insistió en cómo se aplicará la obligatoriedad de los pagos digitales y qué alternativas tendrán los negocios para evitar que los costos reduzcan su rentabilidad.

OBLIGACIÓN FISCAL Y BRECHA DIGITAL

El especialista precisó que otra preocupación del sector empresarial radica en que la información de sus operaciones bancarias facilite la fiscalización de sus actividades.

Asimismo, la digitalización es desigual en México, pues algunas ciudades sí tienen la infraestructura necesaria (desde red eléctrica hasta internet) y en otras zonas no.

Enrique Magnani advierte que todavía existen comunidades y negocios que no tienen conectividad, infraestructura o conocimientos para utilizar los medios de pago electrónicos.