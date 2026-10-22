México: baja informalidad laboral en septiembre a tasa mensual y es su nivel más bajo en lo que va del año

+ Seguir en Seguir en Google
Dinero
/
    México: baja informalidad laboral en septiembre a tasa mensual y es su nivel más bajo en lo que va del año
    La PEA es la oblación que, durante la semana de referencia, realizó o tuvo un vínculo con una actividad económica (población ocupada), o buscó activamente hacerlo. Diego Hernandez Romero

Además, la población económicamente activa del país cayó con una baja de 359 mil personas

En México, la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) registró una baja de 0.7 puntos porcentuales de la Tasa de informalidad laboral en septiembre de 2026, al alcanzar un nivel de 54.3%; asimismo, representó la tasa más baja en lo que va del año 2026.

Las tasas de informalidad de México han presentado cambios mensuales al alza y a la baja:

Cae personal ocupado del sector servicios por 8va vez en México; en Coahuila, reporta caídas similares

- Enero: 54.9%

- Febrero: 54.8%

- Marzo: 54.8%

- Abril: 55.2%

- Mayo: 55.2%

- Junio: 55.0%

- Julio: 56.2%

- Agosto: 55.0%

- Septiembre: 54.3%

Cabe recordar que la tasa de informalidad laboral mide la proporción de la población ocupada que es laboralmente vulnerable porque trabaja en condiciones que carecen de protección legal, seguridad social o reconocimiento de su vínculo laboral con su empleador.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) se encarga de darle seguimiento mensual a la ENOE por medio de los Indicadores de Ocupación y Empleo.

HAY 61.7 MILLONES DE PERSONAS CON CAPACIDADES DE LABORAR

En el noveno mes de 2026, la población económicamente activa (PEA) fue de 61.7 millones de personas de 15 años y más. Esta cantidad significó una caída de 359 mil personas en relación con septiembre de 2025.

Según sexo, la tasa de participación económica —porcentaje de la población en edad de trabajar que forma parte de la PEA— de las mujeres fue de 45.7% y la de hombres, de 73%. A tasa anual, la participación de mujeres incrementó 0.1 puntos porcentuales y la de hombres disminuyó 2.4 puntos porcentuales.

Suma ocho reducciones sin interrupción personal ocupado de empresas comerciales mayoristas de México

Por otro lado, en septiembre de 2026 la población ocupada alcanzó 60 millones de personas (97.2 % de la PEA) y representó un descenso anual de 267 mil personas.

Según sexo, la ocupación de mujeres fue de 25 millones y la de hombres, de 35 millones.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Informalidad
Trabajo
Economía

Localizaciones


México

Organizaciones


INEGI

Diego Hernández

Diego Hernández

Me llamo Diego Hernández Romero y soy originario de Saltillo, Coahuila. Soy licenciado en Economía por la Universidad Autónoma de Coahuila y maestro en Sociología Política por el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, donde también realicé cursos sobre Historia Oral y etnografía social. Me interesan las discusiones sobre procesos de memoria, contextos de violencia generalizada y prolongada, así como movimientos sociales y acciones colectivas. He publicado en el medio digital Heridas Abiertas. ¡Me encanta la saga de Silent Hill en todos sus aspectos!

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Desmantelamientos en Chihuahua

Desmantelamientos en Chihuahua
true

Descubren departamento de lujo a Carolina Viggiano
Las cadenas de la antigua cárcel: historias de terror y leyendas de Saltillo

Las cadenas de la antigua cárcel: historias de terror y leyendas de Saltillo
Saltillo, pese a no ser de las ciudades con más tráfico, reporta pérdidas en tiempo y económicas.

Saltillo: Concentra transporte privado 85% de viajes; se pierden 58 horas en el tráfico
Liliana Salinas Valdés, presidenta honoraria del DIF Coahuila (segunda de derecha a izquierda), destacó la importancia de preparar al personal que atiende a mujeres en situación de violencia.

Capacita Policía española a servidores públicos en Coahuila en violencia de género
Los Guerreros celebraron en el Estadio Corona su sexta victoria consecutiva, una marca inédita en la historia del club dentro de la Liga MX.

Santos Laguna hace historia: vence 2-0 a Pumas y consigue seis triunfos consecutivos por primera vez
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump cuestionó este miércoles sobre cómo la mandataria de México, Claudia Sheinbaum, pasó de bailar ballet en su juventud a ser presidenta de la nación.

‘¿Cómo diablos ocurrió eso? Era bailarina’, cuestiona Trump la llegada de Sheinbaum a la Presidencia de México
El papa Leo XIV durante su audiencia semana en la Plaza de San Pedro del Vaticano, el miércoles 21 de octubre de 2026.

Papa León XIV no necesitará tratamiento por cáncer de pulmón, tras operación de adenocarcinoma