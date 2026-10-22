México: baja informalidad laboral en septiembre a tasa mensual y es su nivel más bajo en lo que va del año

Las tasas de informalidad de México han presentado cambios mensuales al alza y a la baja:

En México , la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) registró una baja de 0.7 puntos porcentuales de la Tasa de informalidad laboral en septiembre de 2026, al alcanzar un nivel de 54.3%; asimismo, representó la tasa más baja en lo que va del año 2026.

Cabe recordar que la tasa de informalidad laboral mide la proporción de la población ocupada que es laboralmente vulnerable porque trabaja en condiciones que carecen de protección legal, seguridad social o reconocimiento de su vínculo laboral con su empleador.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) se encarga de darle seguimiento mensual a la ENOE por medio de los Indicadores de Ocupación y Empleo.

HAY 61.7 MILLONES DE PERSONAS CON CAPACIDADES DE LABORAR

En el noveno mes de 2026, la población económicamente activa (PEA) fue de 61.7 millones de personas de 15 años y más. Esta cantidad significó una caída de 359 mil personas en relación con septiembre de 2025.

Según sexo, la tasa de participación económica —porcentaje de la población en edad de trabajar que forma parte de la PEA— de las mujeres fue de 45.7% y la de hombres, de 73%. A tasa anual, la participación de mujeres incrementó 0.1 puntos porcentuales y la de hombres disminuyó 2.4 puntos porcentuales.