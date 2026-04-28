Generará hasta 16 mdp Tercera Fecha del Campeonato Mundial de Motocross

Una derrama económica de entre 10 a 16 millones de pesos estará generando la Tercera Fecha del Campeonato Nacional de Motocross que se estará realizando el 2 y 3 de mayo en la pista Jurassic MX Park en San Juan de la Vaquería, Saltillo se espera una asistencia de 2 mil a 10 mil personas al evento.

El presidente de la Asociación Mexicana de Motociclismo, Juan Enrique Monzón, dijo que el Campeonato Mexicano de Motocross es el único campeonato nacional que se extiende por más de cuatro mil kilómetros entre sus sedes alrededor de la República Mexicana.

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Para este evento, se contempla una asistencia de entre 180 a 200 pilotos entre nacionales e internacionales, entre estos últimos de países como España, Argentina, Chile, Guatemala y el Salvador, mientras que nacionales vienen de varios estados, desde Yucatán hasta Chihuahua y Baja California, entre otros.

El Hotel One será el hospedaje sede para este evento, al encontrarse a cinco minutos de la pista.

En el caso de los premios para los pilotos, comento que serán dos premios de cien mil pesos en efectivo, de ellos, 50 mil se destinarán a una bolsa de 3 categorías importantes como son MX1, MX2 y Veteranos Expertos, de ese monto, el primero recibirá un 50%, el segundo un 30% y el tercero un 20%.

Asimismo por la lejanía de la sede, se dio un apoyo de arrastre por 500 pesos para cada piloto que venga de más de 400 kilómetros del punto C a la pista.

Para los pilotos la inscripción del evento tiene un costo de 2 mil pesos, más 300 de transponder, esto último es por la maquinaria que se mueve.