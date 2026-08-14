Gobierno de México destraba inversiones por 3 mil 500 mdd: CCE

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    Gobierno de México destraba inversiones por 3 mil 500 mdd: CCE
    José Medina Mora informó que las inversiones autorizadas incluyen tanto nacionales como extranjeras. CUARTOSCURO.

El gobierno federal ya autorizó proyectos por 3 mil 500 millones de dólares, mismos que pronto serán anunciadas

CDMX.- Próximamente se darán a conocer proyectos del sector privado que implican inversiones por un monto de 3 mil 500 millones de dólares (mdd), anunció el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), José Medina Mora.

El líder de la máxima cúpula de negocios del país dijo que esto se logró por la facilitación del gobierno federal de los proyectos, a través de una ventanilla única de atención a los inversionistas.

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Detalló que a partir del 4 de mayo que se anunciaron decretos para dar una mayor facilitación a que se concreten las inversiones como parte del Plan México, se han visto “acciones del gobierno para disminuir trámites, para tener respuestas más rápidas del consejo de inversión, de los lineamientos hacia el SAT para que, de alguna manera, siga con la función recaudatoria, pero no detuviera proyectos de inversión”.

En entrevista al término de la junta de consejo mensual del CCE, Medina Mora expuso que “los proyectos que hemos enviado se resuelven rápidamente, pronto tendremos un anuncio porque ya son más 3 mil 500 millones de dólares de inversiones autorizadas”.

Se observa que las dependencias responden rápido a solicitudes de inversión de proyectos de generación de energía, que son la punta de lanza, porque “si no tenemos energía no vendrá inversión en otros sectores”.

El expresidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) aseguró que faltan otros proyectos de inversión por autorizar, son “muchos, no tenemos una cifra de cuántos están en la fila”.

Agregó que ya se observa una disminución de trámites, digitalización de algunos y “los cambios empiezan ya a funcionar y eso reactiva a las empresas.

TECNOLOGÍA Y EL FRACKING

Sobre la posibilidad de que las empresas inviertan en fracking, Medina Mora dijo que la tecnología avanzó y ya no hay un efecto secundario sobre los recursos ambientales del país al momento de explorar y explotar petróleo por ese método.

Tras reunirse con el embajador de México en Estados Unidos, Roberto Lazzeri, y con la coordinadora del Consejo Asesor de Desarrollo Económico Regional y Relocalización, Altagracia Gómez Sierra, el presidente del CCE dijo que hablaron sobre la revisión del T-MEC.

Expuso que hay “un trabajo coordinado de colaboración muy cercano con el secretario (Marcelo) Ebrard y su equipo y también con el equipo extendido en donde participa el embajador Roberto Lazzeri y participa Altagracia y Diana Alarcón (representante de México ante el Banco Mundial)”.

Agregó que funcionarios mencionados “han comentado, claramente, que cuando negocian el tema de la revisión del Tratado (entre México, Estados Unidos y Canadá, conocido como T-MEC) están negociando a nombre del sector privado porque quienes son afectados son precisamente las empresas”.

Expuso que Gómez Sierra “con esa claridad nos hacen las consultas de lo que significa cada uno de los temas que pone sobre la mesa Estados Unidos para ver qué es lo que se puede aceptar y qué es lo que hay que rechazar”.

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