Gruma gana un 11% menos en primeros nueve meses por debilidad en EU

CDMX.- La multinacional mexicana Gruma, uno de los mayores productores de harina de maíz y tortillas del mundo, redujo un 11% sus beneficios netos durante los primeros nueve meses de 2026, hasta 392.3 millones de dólares.

Según su reporte financiero enviado este miércoles a la Bolsa Mexicana de Valores, solo en el tercer trimestre, el resultado neto de la compañía disminuyó un 1%, hasta 131.6 millones de dólares, frente a los 132.6 millones registrados entre julio y septiembre del año anterior.

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Los ingresos acumulados alcanzaron 4 mil 925.,3 millones de dólares, un crecimiento del 3 % interanual, mientras que las ventas del tercer trimestre aumentaron un 1%, hasta mil 650.6 millones de dólares.

En contraste, la utilidad de operación acumulada retrocedió un 8%, hasta 622,5 millones de dólares, y el flujo operativo ajustado (Ebitda) disminuyó un 5%, hasta 818.7 millones.

Durante el tercer trimestre, la utilidad operativa de la firma cayó un 5%, hasta 218.6 millones de dólares, mientras que el Ebitda ajustado disminuyó un 4%, hasta 280.3 millones.

En ese país, su principal mercado, las ventas trimestrales disminuyeron un 4%, hasta 838.1 millones de dólares, mientras que la utilidad operativa cayó un 22%, hasta 111,1 millones.

El volumen comercializado en Estados Unidos se redujo un 4%, debido principalmente a la menor demanda institucional y a una ligera contracción del canal minorista, en un contexto de presiones inflacionarias y cautela de los consumidores, según el reporte.

En México, su subsidiaria GIMSA reportó una disminución del 1% en las ventas, hasta 465.3 millones de dólares, aunque su utilidad operativa aumentó un 5%, hasta 42.3 millones, favorecida por eficiencias en costos.

La compañía atribuyó la caída del 2% en el volumen comercializado en México a “una menor actividad de los programas gubernamentales”.

En contraste, Asia y Oceanía registró un incremento del 10% en ingresos, hasta 79.9 millones de dólares, y del 30% en su utilidad operativa, impulsado principalmente por una mayor contribución del comercio minorista australiano.

Europa mantuvo prácticamente estables sus ingresos trimestrales, en 135 millones de dólares, mientras que Centroamérica elevó sus ventas un 6%, hasta 107.9 millones, y su utilidad operativa un 51%, beneficiada también por ingresos extraordinarios procedentes de una reclamación de seguros.

Gruma cerró septiembre con una deuda de 2 mil 52 millones de dólares, un 14% superior a la registrada un año antes, aunque un 3% inferior a la de junio.

La empresa destinó 68 millones de dólares a inversiones durante el trimestre, principalmente en mantenimiento, maquinaria, mejoras operativas y ampliación de capacidad en México y Europa.

La multinacional opera en Estados Unidos, México, Centroamérica, Europa, Asia y Oceanía, con alrededor de 25.000 empleados y 77 plantas.