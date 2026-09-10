Grupak refuerza su compromiso ambiental con nuevos proyectos de sustentabilidad en 2026

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    Grupak refuerza su compromiso ambiental con nuevos proyectos de sustentabilidad en 2026
    FOTO: CORTESÍA

La empresa mexicana destaca con sus actividades de cuidado ambiental y bienestar en las comunidades donde opera

Grupak, empresa mexicana dedicada al papel y al empaque de cartón corrugado, consolidó durante 2026 una serie de avances en materia de sustentabilidad que reflejan su compromiso con el cuidado ambiental y el bienestar de las comunidades donde opera.

La compañía obtuvo por primera vez una evaluación en EcoVadis, una de las plataformas de sostenibilidad más reconocidas a nivel global, alcanzando el nivel Avanzado y la Medalla de Bronce. El resultado la ubica dentro del Top 35% entre más de 130,000 empresas evaluadas en el mundo, por encima del promedio de su sector en temas de medio ambiente, prácticas laborales, derechos humanos, ética y compras sostenibles.

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Uno de los proyectos más recientes de la compañía es “Raíces que Permanecen”, una iniciativa de restauración ambiental en el acuífero de Apan, Hidalgo, desarrollada junto con el ejido Emiliano Zapata. El proyecto contempla la restauración de 35 hectáreas mediante Soluciones Basadas en la Naturaleza, la reforestación de 5,600 plantas nativas —entre ellas nopales y magueyes— y busca promover la infiltración de 25,800 metros cúbicos de agua al año, además de fortalecer capacidades comunitarias para el cuidado ambiental.

Grupak también fue reconocida como finalista, por segundo año consecutivo, del Premio Empresas Líderes en Innovación Sustentable (ELIS) que otorga HSBC en la categoría Ambiental, un reconocimiento a nivel nacional a las mejores prácticas sustentables en México. Los ganadores se anunciarán en octubre de 2026.

El compromiso de la empresa se extiende también a sus comunidades. A través del programa Reciclón, Grupak impulsa la educación ambiental en escuelas cercanas a sus operaciones: solo en su más reciente ciclo, la iniciativa logró recuperar 7,075 kilogramos de cartón, equivalentes a la conservación de 120 árboles, y benefició a más de 750 estudiantes y docentes. A esto se suma el programa Gradúa-T, que en su segunda generación otorga becas universitarias completas a jóvenes en situación de vulnerabilidad, acompañados durante toda su trayectoria académica por mentorías de la alta dirección de la empresa.

Con estas acciones, Grupak busca demostrar que el crecimiento industrial y el cuidado del medio ambiente pueden avanzar de la mano, consolidando una visión de sustentabilidad que integra a sus operaciones, sus clientes y las comunidades donde tiene presencia.

Conoce más sobre la sustentabilidad de Grupak en grupak.com.mx

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