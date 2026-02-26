Grupo Bimbo baja 8% su beneficio neto en 2025 pese a ventas récord

CDMX.- El mexicano Grupo Bimbo, la mayor panificadora del mundo, reportó un beneficio neto mayoritario de 11 mil 133 millones de pesos (unos 618 millones de dólares) al cierre de 2025, una caída de 8.1% frente a 2024.

En su reporte enviado este miércoles a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), la empresa mexicana explicó que el descenso de 8.1% excluyendo efectos del tipo de cambio y de 11.3% en pesos del beneficio neto respondió, en especial, al aumento de los costos de financiamiento y a una mayor tasa efectiva de impuestos.

En 2025, las ventas netas sumaron 426.952 millones de pesos (unos 23 mil 720 millones de dólares), un alza anual del 4.6% y de 1.6% excluyendo efectos del tipo de cambio, apoyado por “una mezcla de precio positiva, la conversión favorable del tipo de cambio y la contribución de adquisiciones recientes”, indicó Bimbo.

La utilidad antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización, entre otros (Uafida) ajustada alcanzó un nivel récord de 59 mil 456 millones de pesos (unos 3 mil 303 millones de dólares), y el margen se expandió 30 puntos base a 13.9%, el segundo más alto de su historia, según la empresa.

La utilidad de operación subió 3% a 34 mil 146 millones de pesos (casi mil 897 millones de dólares).

En su explicación, Bimbo señaló beneficios récord de productividad en Norteamérica por sus iniciativas de transformación, además de menores inversiones en reestructura.

Aunque en la comparación anual incidió un beneficio no monetario registrado en el cuarto trimestre de 2024 asociado a planes de pensión multipatronales.

Por regiones, Norteamérica concentró 44.6% de las ventas de los últimos 12 meses, con ingresos de 190 mil 211 millones de pesos (10 mil 567 millones de dólares), mientras México aportó 154 mil 809 millones de pesos (8 mil 600 millones de dólares).

CUARTO TRIMESTRE

Tan solo en el cuarto trimestre, Bimbo reportó un beneficio neto mayoritario de 3 mil 158 millones de pesos (unos 175 millones de dólares), 1.2% más que un año antes y 14% al excluir los efectos del tipo de cambio.

Sus ventas netas para el periodo octubre-diciembre de 2025 ascendieron a 108 mil 688 millones de pesos (casi 6 mil 38 millones de dólares), con una baja de 1.5% en pesos mexicanos, pero un avance de 3.9% excluyendo el tipo de cambio.

La Uafida ajustada del trimestre sumó 15 mil 994 millones de pesos (889 millones de dólares), mientras que en México y Latinoamérica lograron ventas récord para un cuarto trimestre.

En tanto, mientras EAA reportó su mayor nivel de ventas y margen Uafida para cualquier trimestre, y Norteamérica expandió su margen Uafida ajustado en 330 puntos base a 9.2%, impulsado por productividad y mezcla de precios.