Hasta 80% de las reservaciones generará la marca Marriott al Hotel Casa Mayor

Hasta un 80% de la ocupación que se genere en el Hotel Casa Mayor by Autograph Collection en Saltillo, se contempla que sea a través de los huéspedes que son leales a la marca Marriott, lo que se estima alcanzar durante el primer trimestre de 2026.

El director de Operaciones de Inversión y Desarrollo de Hoteles (IDH), Enrique López Aguirre, indicó que luego de que culminará la relación con Camino Real (quienes tienen la franquicia de Quinta Real), se hizo una estupenda negociación y se quedaron las puertas abiertas para futuros proyectos en la ciudad.

Sin embargo, desde que el primero de diciembre el Hotel Casa mayor by Autograph Collection se conectara al sistema de reservaciones de Marriott, empezaron a recibir reservaciones de viajeros que están inscritos al programa de lealtad de Marriott Bonvoy, lo que augura un crecimiento en las ocupaciones del hotel en los siguientes meses.

“La expectativa es que las marcas hoteleras nos tienen que dar del 50 hasta el 80% de la contribución en sus sistemas de reservaciones en cuanto a los ingresos y/o ocupación del hotel, supongamos que si tenemos cien huéspedes, de ellos por lo menos la marca tiene que darnos de 50 a 80 huéspedes de viajeros que son leales a ellos y eso lo estaremos percibiendo seguramente a partir del trimestre de 2026”, dijo.

No obstante, añadió que desde el día uno empezaron a recibir reservaciones de gente de México y Estados Unidos que los vieron en el portal de www.marriott.com.

Agregó que Marriott está catalogada como la cadena número uno en el mundo, y en ésta existen77 mil 590 hoteles, por lo que añadió que seguirán siendo el icono del hotel número uno en la ciudad.

Por otra parte, recordó que en el siguiente año seguirán con el proyecto de remodelación el hotel.

Destacó que éstas adecuaciones en los sistemas de seguridad, conocidos como life and safety, se realizan para dar una mayor sensación de seguridad a los viajeros e incluye desde sistemas de control de incendios, hasta rampas para personas con capacidades diferentes y contar con generadores de luz, entre otros.

“Fue lo primero que nos pidieron, ya lo tenía Quinta Real, pero Marriott supera los lineamientos y ya secumplió con eso” aseguró.