Hay tres prospectos de inversión para Saltillo en 2026;

Tres son los prospectos de inversión que tiene ya Saltillo para el 2026, de ellos, los cuales son del giro automotriz y dos de ellos representan una inversión de 92 millones de pesos, así como una generación de 550 empleos.

El director de Fomento Económico de Saltillo, Enrique Garza Naranjo, dijo que las empresas ya están cerrando el año, sin embargo, añadió que hay varias que han venido a visitar los parques industriales y conocer que incentivos son con los que se cuentan.

TE PUEDE INTERESAR: Con TikTok y 74 mdp buscan turistas para el Tren Maya

Ante ello, para el próximo año ya hay tres prospectos de inversión, una de ellas es de 30 millones de dólares y representa entre 200 a 250 empleos, otra es de 62 millones de dólares y es de hasta 300 empleos, mientras que de la tercera no se tiene todavía esa información.

Por otra parte, sobre las inversiones que este año se concretaron para Saltillo Enrique Garza comentó que son 7 mil millones de pesos y representan 5 mil empleos, en ellas hay desde inversiones industriales, hasta comerciales y de servicios.

Finalmente el director de Fomento Económico de Saltillo indicó que a pesar de la incertidumbre por el tema de los aranceles a Saltillo tuvieron resultados óptimos y esperan que les vaya aún mejor el próximo año.