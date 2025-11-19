Hay tres prospectos de inversión para Saltillo en 2026;

Dinero
/ 19 noviembre 2025
    Hay tres prospectos de inversión para Saltillo en 2026;
    De acuerdo al director de Fomento Económico, Enrique Garza, las inversiones serán de la industria automotriz. FOTO: ESPECIAL.

Dos de ellos representan hasta 92 millones de pesos y se estima que generarán contrataciones laborales para 550 personas

Tres son los prospectos de inversión que tiene ya Saltillo para el 2026, de ellos, los cuales son del giro automotriz y dos de ellos representan una inversión de 92 millones de pesos, así como una generación de 550 empleos.

El director de Fomento Económico de Saltillo, Enrique Garza Naranjo, dijo que las empresas ya están cerrando el año, sin embargo, añadió que hay varias que han venido a visitar los parques industriales y conocer que incentivos son con los que se cuentan.

TE PUEDE INTERESAR: Con TikTok y 74 mdp buscan turistas para el Tren Maya

Ante ello, para el próximo año ya hay tres prospectos de inversión, una de ellas es de 30 millones de dólares y representa entre 200 a 250 empleos, otra es de 62 millones de dólares y es de hasta 300 empleos, mientras que de la tercera no se tiene todavía esa información.

Por otra parte, sobre las inversiones que este año se concretaron para Saltillo Enrique Garza comentó que son 7 mil millones de pesos y representan 5 mil empleos, en ellas hay desde inversiones industriales, hasta comerciales y de servicios.

Finalmente el director de Fomento Económico de Saltillo indicó que a pesar de la incertidumbre por el tema de los aranceles a Saltillo tuvieron resultados óptimos y esperan que les vaya aún mejor el próximo año.

Temas


Economía

Localizaciones


Saltillo

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
La vialidad será reabierta al mediodía, una vez concluido el desfile.

Así será el cierre temporal de vialidades durante desfile del 20 de noviembre en Saltillo

Los protocolos de adopción se mantienen estrictos para garantizar seguridad y bienestar de cada menor, afirmó el DIF

DIF Coahuila impulsa adopciones de niñas y niños mayores de 8 años ante baja demanda
Motociclistas circulan en vías urbanas de Coahuila, donde se registra la mayor incidencia de accidentes.

Coahuila: crece 34% el número de motociclistas lesionados en Saltillo, llaman a legislar
Empresarios piden analizar a fondo la propuesta de jornada de 40 horas antes de su aprobación.

Coahuila: Industriales alertan por alza de costos ante jornada laboral de 40 horas
Instalaciones de AHMSA en Monclova permanecen detenidas desde 2023, a la espera de que el Juzgado de Concursos Mercantiles autorice la subasta para definir su futuro y el de miles de trabajadores.

A un año de la quiebra, AHMSA sigue sin comprador y la industria del acero enfrenta un escenario incierto
Personas cercanas al exfuncionario abarrotaron la iglesia San Pablo Apóstol para dar el último adiós.

Familiares, amigos y funcionarios de todos los partidos despiden al exregidor Alberto Leyva, en Saltillo

true

Coahuila: La educación dual debe avanzar con más rapidez
true

Legado de AMLO a Andy: El poder. Los papás en los gobiernos de México. Episodio 2