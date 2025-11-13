Hotel que se construye junto a aeropuerto de Ramos Arizpe será de la cadena Staybridge

/ 13 noviembre 2025
    Hotel que se construye junto a aeropuerto de Ramos Arizpe será de la cadena Staybridge
    El director de TSM, Enrique Garza, manifestó que el hotel lleva un avance del 70% y estará listo para agosto de 2026: FOTO: OMAR SAUCEDO /VANGUARDIA.

Se trata de una una extensión del que existe actualmente en el Parque Centro y contará con 120 habitaciones

El nuevo hotel que se construye a un lado del Aeropuerto Internacional Plan de Guadalupe en Ramos Arizpe, será de la marca Staybridge Suites, asimismo mediante un servicio de transporte estará conectado también al hotel del mismo nombre ubicado en Parque Centro.

El director de TSM, Enrique Garza, informó que se decidieron por esa marca debido al éxito que tiene en Monterrey y Saltillo.

Aunque ese hotel pertenece a otros inversionistas, añadió que estarán compartiendo la marca, además de que ambos hoteles estarán unidos por un servicio de transporte que cada 45 minutos o una hora pueden llevar huéspedes de un hotel a otros.

Es decir, los huéspedes del hotel de Ramos Arizpe pueden ser llevado al de Parque Centro, mientras que los de Parque Centro pueden trasladarse a la plaza que se ubica a un lado del hotel de Ramos o al Aeropuerto Internacional Plan de Guadalupe.

Enrique Garza dijo que contará con 120 habitaciones y entre sus huéspedes estarán principalmente el turismo de negocios y huéspedes con estancias de más de una semana.

En el caso de la plaza comercial que se construye a un lado del hotel en Ramos Arizpe, comentó que estará lista también para agosto del próximo año, asimismo entre la plaza y el hotel estarán generando 300 empleos.

Temas


Turismo
Economía
hoteles

Localizaciones


Ramos Arizpe

