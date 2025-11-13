Hotel que se construye junto a aeropuerto de Ramos Arizpe será de la cadena Staybridge

El nuevo hotel que se construye a un lado del Aeropuerto Internacional Plan de Guadalupe en Ramos Arizpe, será de la marca Staybridge Suites, asimismo mediante un servicio de transporte estará conectado también al hotel del mismo nombre ubicado en Parque Centro.

El director de TSM, Enrique Garza, informó que se decidieron por esa marca debido al éxito que tiene en Monterrey y Saltillo.

TE PUEDE INTERESAR: Samuel García confirma inversión de NVIDIA por mil mdd en NL; NVIDIA lo niega

Aunque ese hotel pertenece a otros inversionistas, añadió que estarán compartiendo la marca, además de que ambos hoteles estarán unidos por un servicio de transporte que cada 45 minutos o una hora pueden llevar huéspedes de un hotel a otros.

Es decir, los huéspedes del hotel de Ramos Arizpe pueden ser llevado al de Parque Centro, mientras que los de Parque Centro pueden trasladarse a la plaza que se ubica a un lado del hotel de Ramos o al Aeropuerto Internacional Plan de Guadalupe.

Enrique Garza dijo que contará con 120 habitaciones y entre sus huéspedes estarán principalmente el turismo de negocios y huéspedes con estancias de más de una semana.

En el caso de la plaza comercial que se construye a un lado del hotel en Ramos Arizpe, comentó que estará lista también para agosto del próximo año, asimismo entre la plaza y el hotel estarán generando 300 empleos.