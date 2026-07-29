Hoteles de Coahuila alcanzan hasta 45% de ocupación en vacaciones; Pueblos Mágicos salvan la temporada

Durante el primer mes del periodo vacacional de verano, la ocupación hotelera en Coahuila se ubicó entre el 42 y el 45 por ciento, aunque los Pueblos Mágicos registraron niveles de hasta 100 por ciento, principalmente durante los fines de semana. El presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles de Coahuila, Enrique Ayala, informó que los Pueblos Mágicos mantienen una ocupación de entre 80 y 100 por ciento, con llenos totales los fines de semana, mientras que entre semana la afluencia disminuye entre 5 y 10 por ciento.

En contraste, señaló que en el resto de los destinos turísticos la ocupación ha sido menor. Detalló que Saltillo registra entre 45 y 50 por ciento de ocupación, cuando anteriormente alcanzaba entre 65 y 70 por ciento. En Monclova la ocupación ronda el 40 por ciento; en Piedras Negras, el 35 por ciento; en Ciudad Acuña, entre 20 y 25 por ciento; y en Torreón, entre 45 y 50 por ciento. Ayala explicó que, en el caso de Ciudad Acuña y Piedras Negras, la disminución en la ocupación está relacionada con las medidas migratorias implementadas por Estados Unidos, las cuales han dificultado el cruce de paisanos hacia México.

Agregó que, además del turismo procedente del interior de Coahuila, la entidad recibe visitantes de estados como Nuevo León, Tamaulipas y Texas, quienes realizan un gasto promedio de entre mil 600 y mil 800 pesos diarios. Finalmente, indicó que aún no se cuenta con una estimación de la derrama económica generada durante julio, ya que el cálculo se realizará una vez que concluya el periodo vacacional. Añadió que agosto también representa un mes importante para la actividad turística en la entidad.