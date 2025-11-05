Hubo 10 nuevas inversiones en el país durante el tercer trimestre; una de ellas fue en Derramadero

Dinero
/ 5 noviembre 2025
    Hubo 10 nuevas inversiones en el país durante el tercer trimestre; una de ellas fue en Derramadero
    La demanda de los espacios industriales se concentró en procesos de plásticos, automotriz, componentes de cobre, metalmecánica, entre otros. ESPECIAL.

Revelan que las inversiones generaron una absorción bruta de 859 mil 250 pies cuadrados principalmente en as ciudades de Monterrey y Querétaro

Market Analysis dio a conocer que se registró la llegada de 10 nuevas empresas a México hasta el cierre del 3T25, donde el municipio de Saltillo, Coahuila recibió una de esas nuevas inversiones.

Las nuevas compañías en México generaron una absorción bruta de 859,250 pies cuadrados concentrados principalmente en los mercados de industriales de Monterrey, Querétaro, Guanajuato, Saltillo, Aguascalientes y Tijuana.

Destacaron que de acuerdo con las cifras históricas de absorción, estas compañías, no habían establecido ninguna planta, proceso productivo o de logística dentro del territorio nacional.

De nueva cuenta, la región noreste concentró la mayor parte de la absorción bruta de espacios industriales bajo este concepto.

El mercado de Monterrey fue en el que se asentaron la mayoría de las nuevas compañías, sumando cinco, seguido por los mercados de Querétaro, Guanajuato, Saltillo, Aguascalientes y Tijuana en los que se asentó una nueva compañía, respectivamente.

Cinco de esas nuevas compañías llegaron del continente asiático, específicamente de países como Taiwán, China, Corea e India que decidieron trasladar su producción o procesos logísticos a México, demandaron el 41.5% de los espacios industriales bajo este concepto.

Mientras que las compañías australianas concentraron el 35% de la absorción bruta de espacios, asimismo las compañías europeas (danesas y suizas) concentraron el 20.5%.

La demanda de los espacios industriales generados por estas nuevas compañías se concentra en procesos relacionados con la industria plástica, automotriz, componentes de cobre, metalmecánica, de herramientas y la agroindustria.

