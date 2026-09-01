Huerto de Girasoles en Arteaga también tomó medidas para evitar daños por parte de visitantes

Tras el cierre temporal del Campo de Lavanda ubicado en Los Lirios, la alcaldesa de Arteaga, Ana Karen Sánchez Flores, dijo que espera que pronto pueda reabrir y tomar una serie de estrategias, tal como el año pasado lo hizo también el Huerto de Girasoles.

Recientemente La Huerta Manzanares dio a conocer que la visita a sus campos de lavanda quedó suspendida temporalmente, luego de detectar a personas que arrancaron flores y plantas, además de que alteraban la tranquilidad de abejas y otros polinizadores.

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Sobre ello, la alcaldesa de Arteaga indicó que esta situación de maltrato o situaciones contrarias a los lineamientos que tienen estos prestadores de servicio, también se presentó el año pasado con la Huerta de Girasoles, quienes tomaron una serie de medidas y adecuaciones para que no se volvieran a presentar y siguieran abiertos al público.

Este último, entre las medidas que aplicó fue establecer una zona para que pudieran cortar los girasoles y otra para la pizca de manzana, mientras que ahora con el Campo de Lavanda esperan que puedan establecer estrategias para que la gente lo siga disfrutando porque tenía un gran auge en el Cañón de Los Lirios, aunque su apertura fue hace tres o cuatro meses.

Por lo pronto, con respecto al Campo de Lavanda, indicó que se tendrá que analizar sobre todo la importancia que para ellos tiene la polinización, debido a que ellos la utilizan para sus árboles y su producción.

Finalmente la alcaldesa de Arteaga lamentó que turistas o personas falten la responsabilidad de que al visitar áreas naturales, se debe respetar los servicios y las zonas que se presentan, sobre todo porque se convive con la naturaleza y es algo difícil de sustituir.