IMEF anticipa volatilidad del peso por negociación del T-MEC

CDMX.- El Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) informó que el peso se irá debilitando conforme se den noticias alrededor de la negociación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), esto pese a que el tipo de cambio se ha mantenido estable de manera artificial.

“Conforme empiecen a darse noticias positivas y negativas acerca de la renegociación del tratado, podremos ver que el tipo de cambio se va a mover de un sentido a otro”, afirmó el presidente del Comité Nacional de Estudios Económicos, Víctor Manuel Herrera, en conferencia de prensa.

Sin embargo, Herrera advirtió que si pudiera haber factores que lo hagan más frágil a un nivel que sería quizá más razonable para los exportadores y la industria turística, estaría por arriba de los 19 pesos por dólar, estimó.

Aunado a ello destacó que ese sería un valor comúnmente acordado de receptores de dólares, que pudiera alcanzar para pagar los costos porque todavía hay algo de inflación persistente.

De acuerdo a lo que explicó que el periodo de consulta del T-MEC cerró apenas el 3 de noviembre y es información adicional para poder enriquecer esa negociación.

Destacó además que toda la negociación para la revisión del tratado debería quedar lista antes del primero de julio, fecha en la que se dispara esa situación de las revisiones anuales y empieza el conteo de 10 años para desaparecer el tratado.

Sin embargo, alertó, esa no es una situación en la que México y Canadá quisieran caer porque ya deja todo el poder de negociación en el mercado más fuerte que es EU.

Ante ello Herrera comentó que se van a estar viendo varios temas de aquí al 30 de junio “Existe un riesgo de que nos pudiéramos pasar de ese tiempo, lo que sería muy inconveniente para el caso de nuestro país, pues se espera que la inversión, que no está muy alta en este momento, se va a mantener detenida, hasta que tengamos una noticia más favorable”, dijo.

Por otro lado, la presidenta del IMEF, Gabriela Gutiérrez Mora, expuso que de acuerdo con el calendario previsto, de enero a junio de 2026 los socios del T-MEC llevarán a cabo la etapa de revisión.

“Al finalizar ese proceso, se deberá tener un mapa de los capítulos y/o fracciones que se abrirán a una negociación con miras a tener un tratado que satisfaga a todas las partes”, indicó.

Al mismo tiempo destacó que una renegociación exitosa a largo plazo y trilateral es clave para lograr un crecimiento dinámico “Para crear mejores condiciones económicas para una parte importante de la población y al mismo tiempo, lograr finanzas públicas sanas y estables”, finalizó.