Incertidumbre por el T-MEC amenaza con extender la contracción económica en frontera de México

CIUDAD JUÁREZ.- Especialistas y representantes empresariales alertaron de un 2026 marcado por el freno a las inversiones y pérdida de empleos en la frontera de México, esto tras las recientes declaraciones del presidente Donald Trump en las que cuestionó la utilidad del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

El economista Alejandro Sandoval Murillo, de Ciudad Juárez, indicó que el presente año está condicionado por un proceso que legalmente no debería implicar una renegociación profunda del tratado, no obstante, pese a que debería ser un asunto mucho más ligero y sencillo, se va a renegociar completo.

Ante ello advirtió que 2026 será otro año con tendencia a estar estancado, no necesariamente negativo ni recesivo, pero sí sin mucha movilidad.

Destacó que lo anterior, frena la llegada de nuevas inversiones, limita la generación de empleo y mantiene cautelosas a las empresas.

En ese sentido, resaltó que Ciudad Juárez, Chihuahua, y El Paso, Texas, es uno de los pasos más activos de la frontera entre Estados Unidos y México, con miles de personas cruzando diariamente en ambos sentidos para adquirir productos, trabajar o visitar a sus familiares. Asimismo más del 80 % de las exportaciones mexicanas van a Estados Unidos.

Las consecuencias de la cancelación

Thor Salayandía, integrante del Bloque Empresarial Fronterizo, calificó como “muy desafortunada” la narrativa del gobierno estadounidense.

“Primero hablaban de aranceles y ahora ya empiezan a decir que no es necesario el T-MEC. De aquí a la mitad del año esta narrativa va a seguir alentando una economía muy lenta, con más incertidumbre y con inversiones detenidas”, expresó.

En ese sentido, advirtió que cancelar el acuerdo comercial tendría consecuencias graves para ambos países.

“Quitar el T-MEC es darse un balazo en el pie. Si Estados Unidos quiere seguir compitiendo a nivel global, tiene que fortalecer el bloque de América del Norte”, señaló.

Ante esto ambos coinciden en que la interdependencia económica entre México y Estados Unidos hace poco viable una ruptura total.