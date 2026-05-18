Industria siderúrgica espera licitaciones para evitar importaciones

CDMX.- La industria siderúrgica nacional espera que en el mes de julio el gobierno de México inicie con las licitaciones de contratos públicos por los que se adquirirán metales hechos en el país y se evite traer producto importado.

Hace unas semanas se anunció el plan gubernamental de privilegiar el contenido nacional de acero en las obras públicas, lo que significa que el gobierno adquiriría metal hecho en México para tuberías para agua, petróleo, gas, metales para puentes, escuelas, viviendas, trenes, entre otros, dijo el director general de la Cámara Nacional de la Industria del Hierro y el Acero (Canacero), Salvador Quesada.

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Se habla de que el gobierno compraría varilla, alambrón, mallas, alambres, vigas, acero plano, entre otros metales que se pueden requerir por el gobierno federal para obras públicas de todos los sectores.

Explicó que el acuerdo que firmó la industria acerera con el gobierno “lo que busca es que se privilegie el contenido nacional sobre las importaciones, en obras de gobierno... nosotros tenemos un cálculo de que compran, aunque podría variar mucho conforme al año y los proyectos que desarrolles... estamos hablando de 3.5 millones de toneladas que el gobierno puede comprar de acero en todos sus proyectos. Hablamos desde escuelas, vivienda, carreteras, la parte que sí podemos de la obra civil de trenes, etc”.

Se puede venderle metales a Petróleos Mexicanos, a la Comisión Nacional del Agua, entre muchas otras dependencias, dijo Quesada a EL UNIVERSAL.

Para lograr participar en las licitaciones públicas, se establecieron mesas de diálogo y hay un trabajo del gobierno por el cual se busca determinar cuánto acero compra cada dependencia.

“Diría que para julio tendríamos que empezar a ver este cambio, porque hay licitaciones que están en curso, en las que esperamos se puedan todavía hacer estos ajustes, en las licitaciones que están en curso y en las nuevas”, en donde se pueden sustituir importaciones por acero nacional.

Añadió que este acuerdo “va enfocado a apoyar el consumo nacional y, por consecuencia, pues traes en automático una sustitución de importación. O sea, es una consecuencia automática que se alinea al Plan México que busca consumo nacional”.

Explicó que en este acuerdo participaron representantes de las constructoras mexicanas para que también tengan el compromiso de comprar acero nacional en lugar de importarlo.

Con todo ello esperan dar un impulso a la industria acerera mexicana, la cual enfrenta aranceles para entrar al mercado estadounidense de hasta 50%.