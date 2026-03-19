Inegi anticipa un aumento anual de 4.7% del consumo privado para enero de 2026 en México

Cabe resaltar que los resultados del Inegi sobre el IOCP para enero publicados el mes pasado fueron de un crecimiento estimado de 4.4% en términos anuales y, mensualmente, de 0.1%, representando una diferencia positiva a tasa anual y negativa en términos mensuales.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) publicó los resultados del Indicador Oportuno del Consumo Privado (IOCP) indicando que se espera un crecimiento anual del consumo de particulares del 4.7% en enero de 2026 y un incremento también anual de 3.5% para febrero del mismo año.

A tasa mensual, el IOCP de enero sería de -0.6% (con respecto a diciembre de 2025) y el de febrero de 0.1% con respecto al primer mes de 2026.

Según el IOCP de enero y febrero, los valores de este índice serían de 113.7 y 113.8, respectivamente.

Los resultados del IOCP son una estimación del Indicador Mensual del Consumo Privado (IMCP) que mide el desarrollo porcentual de la demanda de bienes y servicios al interior de México.

“La finalidad es proporcionar estimaciones oportunas y precisas del consumo privado, en México, siete semanas antes de la publicación del IMCP de manera oficial”, precisó Inegi.