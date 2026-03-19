Inegi anticipa un aumento anual de 4.7% del consumo privado para enero de 2026 en México

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/ 19 marzo 2026
    Inegi anticipa un aumento anual de 4.7% del consumo privado para enero de 2026 en México
    El Inegi tiene como finalidad el cálculo del IOCP para proporcionar estimaciones oportunas y precisas del consumo privado en México. ESPECIAL
Diego Hernández
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Además, el Instituto pronostica que en febrero haya un aumento de 3.5% y un crecimiento del consumo de particulares de 0.1% en términos mensuales, según el IOCP

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) publicó los resultados del Indicador Oportuno del Consumo Privado (IOCP) indicando que se espera un crecimiento anual del consumo de particulares del 4.7% en enero de 2026 y un incremento también anual de 3.5% para febrero del mismo año.

Cabe resaltar que los resultados del Inegi sobre el IOCP para enero publicados el mes pasado fueron de un crecimiento estimado de 4.4% en términos anuales y, mensualmente, de 0.1%, representando una diferencia positiva a tasa anual y negativa en términos mensuales.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/la-revision-del-t-mec-creara-incertidumbre-en-economias-latinoamericanas-eu-AN19633131

A tasa mensual, el IOCP de enero sería de -0.6% (con respecto a diciembre de 2025) y el de febrero de 0.1% con respecto al primer mes de 2026.

Según el IOCP de enero y febrero, los valores de este índice serían de 113.7 y 113.8, respectivamente.

Los resultados del IOCP son una estimación del Indicador Mensual del Consumo Privado (IMCP) que mide el desarrollo porcentual de la demanda de bienes y servicios al interior de México.

“La finalidad es proporcionar estimaciones oportunas y precisas del consumo privado, en México, siete semanas antes de la publicación del IMCP de manera oficial”, precisó Inegi.

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Diego Hernández

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Me llamo Diego Hernández Romero y soy originario de Saltillo, Coahuila. Soy licenciado en Economía por la Universidad Autónoma de Coahuila y maestro en Sociología Política por el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, donde también realicé cursos sobre Historia Oral y etnografía social. Me interesan las discusiones sobre procesos de memoria, contextos de violencia generalizada y prolongada, así como movimientos sociales y acciones colectivas. He publicado en el medio digital Heridas Abiertas. ¡Me encanta la saga de Silent Hill en todos sus aspectos!

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