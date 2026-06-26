Inflación golpea bolsillo de mexicanos... estas son las 10 frutas y hortalizas más caras

Mientras la inflación nacional acumulada alcanzó 1.74% durante los primeros cinco meses del año, los alimentos del campo aumentaron casi ocho veces más, convirtiéndose en uno de los principales factores que afectan el gasto cotidiano de los hogares.

El bolsillo de las familias mexicanas enfrenta una nueva presión durante 2026: el aumento en el precio de frutas y hortalizas . De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía ( Inegi ) , estos productos acumularon un incremento de 13.69% entre enero y mayo, una cifra que supera ampliamente la inflación general registrada en el mismo periodo.

Entre los productos que más llamaron la atención destaca el jitomate , un ingrediente fundamental en la cocina mexicana que pasó de ser un alimento básico a representar un gasto considerable para muchas familias. Su precio aumentó 106.06% hasta mayo, llegando en algunos establecimientos a venderse cerca de los 100 pesos por kilogramo.

Aunque el costo del jitomate comenzó a moderarse, todavía permanece por encima de sus niveles habituales. En mercados de la Ciudad de México puede encontrarse entre 15 y 35 pesos por kilo, dependiendo del tipo y calidad, mientras que en supermercados los precios pueden ubicarse entre 25 y 50 pesos.

La situación refleja cómo factores climáticos, producción agrícola y condiciones del mercado internacional pueden impactar directamente en productos que forman parte de la alimentación diaria.

LOS PRODUCTOS QUE MÁS SUBIERON DURANTE LOS PRIMEROS MESES DEL AÑO

El aumento de precios no se concentró únicamente en el jitomate. La papa y otros tubérculos registraron un incremento acumulado de 79%, convirtiéndose en otro de los alimentos con mayor presión inflacionaria durante el periodo enero-mayo.

De acuerdo con especialistas del sector comercial, la reducción en la oferta provocó movimientos importantes dentro de las centrales de abasto, donde los precios alcanzaron niveles poco comunes para este producto.

El chile poblano también tuvo un aumento considerable con 72.08%, seguido por otros alimentos que registraron variaciones relevantes para los consumidores mexicanos.

· Jitomate: 106.06%

· Papa y otros tubérculos: 79.00%

· Chile poblano: 72.08%

· Limón: 25.69%

· Plátano: 11.64%

· Zanahoria: 11.51%

· Manzana: 10.64%

· Chayote: 8.32%

· Pepino: 4.75%

· Naranja: 4.19%

El caso del jitomate tiene una explicación relacionada con la disponibilidad del producto. Una menor oferta en México coincidió con una mayor demanda de importaciones por parte de Estados Unidos, donde problemas climáticos como heladas en Florida afectaron la producción esperada.

Además, en territorio mexicano se presentaron afectaciones por plagas en cultivos, situación que redujo la cantidad disponible y presionó los precios. Ante este escenario, autoridades y productores realizaron reuniones para buscar alternativas que evitaran mayores incrementos.

EL FENÓMENO EL NIÑO PODRÍA MANTENER LA PRESIÓN SOBRE LOS PRECIOS

El comportamiento de los alimentos agrícolas podría continuar siendo un tema relevante durante los próximos meses debido a la influencia del fenómeno climático El Niño.

La analista de Banamex, Paulina Anciola, explicó que este evento natural podría generar nuevas presiones sobre los precios de productos agropecuarios debido a posibles afectaciones en la producción.

El fenómeno El Niño forma parte de un patrón climático que ocurre en el océano Pacífico y puede modificar las condiciones meteorológicas a nivel mundial. Se caracteriza por un calentamiento de la superficie del mar que influye en las lluvias, sequías y otros eventos extremos.

La Organización Meteorológica Mundial (OMM) señaló que existe la posibilidad de un nuevo desarrollo del fenómeno durante este año debido al incremento acelerado en las temperaturas del océano.

El impacto económico podría sentirse principalmente a través de una menor producción agrícola. Cuando existen sequías o inundaciones, los cultivos pueden disminuir y la oferta baja, provocando que los precios aumenten.

“El principal impacto de El Niño sobre la economía mexicana sería a través de mayores precios de agropecuarios”, explicó Anciola, quien agregó que la presión se concentraría especialmente en frutas y verduras.

EL CAMPO Y EL CONSUMIDOR ENFRENTAN UN NUEVO ESCENARIO

El aumento en alimentos básicos muestra la conexión directa entre el clima, los mercados internacionales y la economía familiar. Un cambio en las condiciones de producción puede reflejarse rápidamente en los precios de los mercados.

Para los consumidores, productos que forman parte de recetas tradicionales pueden convertirse en un gasto más pesado. El jitomate, el limón, la papa y el chile poblano son ejemplos claros de cómo la inflación puede modificar hábitos de compra.

Un dato curioso es que el jitomate, pese a ser uno de los alimentos más representativos de la gastronomía mexicana, tiene un mercado altamente influenciado por factores externos debido al intercambio comercial con otros países.