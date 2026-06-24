Inflación quincenal de junio fue de 3.55%; jitomate a la baja y Saltillo por encima de media nacional

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    Inflación quincenal de junio fue de 3.55%; jitomate a la baja y Saltillo por encima de media nacional
    El INPC es una medida del cambio promedio en los precios de los productos que integran una canasta de bienes y servicios representativa del consumo de los hogares en el país, publicada mensualmente por el Inegi. VANGUARDIA

Además, en términos quincenales, se observó una deflación de 0.11%; frutas y verduras reportaron bajas importantes en el Índice Nacional de Precios al Consumidor

La inflación de la primera quincena de junio fue de 3.55% a tasa anual y, en términos quincenales, fue de -0.11%, observándose otra baja con respecto a los resultados de mayo de 2026, según el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) que publicó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Esta baja —o deflación— en los precios al consumidor que se observó en la primera mitad de junio repite la baja observada de mayo de 2026, ya que la inflación general mensual de este mes fue de -0.21% y la anual fue de 3.94%.

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La subida promedio de precios que no considera los bienes y servicios con alta volatilidad en sus cambios monetarios (inflación subyacente) creció 0.19% a tasa quincenal y, en términos anuales, aumentó 4.12% en el sexto mes de 2026.

Sin embargo, el incremento en los precios al consumidor que sí considera los bienes y servicios con alta volatilidad (inflación no subyacente) decreció 1.14% en términos quincenales; la tasa anual fue de +1.61% en junio del año en cuestión en comparación con el mismo mes de 2025.

$!Este resultado quincenal deflacionario no se había observado en el rango temporal 2017-2026.
Este resultado quincenal deflacionario no se había observado en el rango temporal 2017-2026. INEGI

Esta deflación observada en la primera quincena de junio de 2026 ha sido la primera observada desde 2017.

FRUTAS Y VERDURAS A LA BAJA EN 1ERA MITAD DE JUNIO

Los precios de productos genéricos a la baja con mayor incidencia en el INPC de la primera quincena de junio del año en cuestión fueron el jitomate (-23.98%), el huevo (-4.51%), el chile poblano y serrano (-28.33 y -15.21%, respectivamente), con respecto a la quincena anterior.

Los precios al alza con mayor impacto en el INPC en el mismo periodo se observaron en el transporte aéreo (+13.75%), papa y otros tubérculos (+5.76%), aguacate (+18.51%), así como la vivienda propia (+0.15%).

SALTILLO POR ENCIMA DE LA MEDIA QUINCENAL NACIONAL

Además, en Saltillo se observó que la inflación quincenal de la primera mitad de junio de 2026 fue de 0.27%, superando la media nacional de -0.11%, siendo parte del top 5 de ciudades que estuvieron por arriba del promedio nacional.

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Las otras ciudades de este top 5 fueron Cancún, Esperanza (Sonora), Tijuana y Jacona (Michoacán), presentando alzas quincenales de 0.40, 0.27, 0.23 y 0.21%, respectivamente.

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Diego Hernández

Diego Hernández

Me llamo Diego Hernández Romero y soy originario de Saltillo, Coahuila. Soy licenciado en Economía por la Universidad Autónoma de Coahuila y maestro en Sociología Política por el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, donde también realicé cursos sobre Historia Oral y etnografía social. Me interesan las discusiones sobre procesos de memoria, contextos de violencia generalizada y prolongada, así como movimientos sociales y acciones colectivas. He publicado en el medio digital Heridas Abiertas. ¡Me encanta la saga de Silent Hill en todos sus aspectos!

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