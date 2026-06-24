Registra Saltillo la tercera mayor inflación en el país: Inegi

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/
    Registra Saltillo la tercera mayor inflación en el país: Inegi
    Algunos alimentos han reportado un fuerte incremento en lo que va de este año. Cuartoscuro

La capital de Coahuila reportó un incremento de 0.27 por ciento en la última quincena, alcanzando una inflación anual de 3.61 puntos porcentuales

Durante la primera quincena de junio, el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) ubicó a Saltillo como la tercera ciudad del país con la mayor variación quincenal de precios, al registrar un incremento de 0.27 por ciento. Sin embargo, en línea con la tendencia nacional, varios productos muestran disminuciones significativas en su comparación anual.

De acuerdo con el INPC elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) durante la primera quincena de junio de 2026 Saltillo registró una inflación anual de 3.61 por ciento. En el rubro de alimentos, algunos productos mantuvieron incrementos importantes respecto al mismo periodo del año anterior. Destacan la manzana, con un alza de 46.42 por ciento; el chile poblano, 41.87 por ciento; el chile serrano, 39.87 por ciento; la papa y otros tubérculos, 36.93 por ciento; la lechuga y col, 36.57 por ciento; el jitomate, 31.80 por ciento; el café tostado, 25.77 por ciento; y el jamón, 22.31 por ciento, entre otros.

https://vanguardia.com.mx/dinero/inflacion-quincenal-de-junio-fue-de-355-jitomate-a-la-baja-y-saltillo-por-encima-de-media-nacional-GG21636660

No obstante, también se registraron reducciones importantes en diversos productos. Entre ellos se encuentran la sandía, con una caída de 36.18 por ciento; la piña, 35.09 por ciento; el frijol, 29.87 por ciento; el plátano, 28.48 por ciento; la naranja, 26.97 por ciento; el huevo, 22.09 por ciento; la papaya, 21.85 por ciento; el aguacate, 21.69 por ciento; otras verduras y legumbres, 16.40 por ciento; y el pollo, 12.93 por ciento.

En otras ciudades de Coahuila incluidas en el INPC, Monclova registró una variación quincenal de 0.02 por ciento y una inflación anual de 3.30 por ciento; Ciudad Acuña, de 0.10 y 2.51 por ciento, respectivamente; mientras que Torreón reportó una variación quincenal de -0.17 por ciento y una inflación anual de 3.99 por ciento.

‘DEFLACIÓN ES SECTORIAL Y TEMPORAL’

El CEO de Capital Analyst, Raymundo Díaz, indicó que durante el primer semestre se observó una tendencia alcista en los precios, impulsada por los energéticos y por las tensiones derivadas del conflicto en el Estrecho de Ormuz, principalmente entre marzo y abril. Esta situación generó presiones sobre el mercado petrolero y elevó los costos de las reservas energéticas en Estados Unidos y Europa, además de afectar el mercado del gas, contribuyendo a un entorno de inflación global.

https://vanguardia.com.mx/dinero/dinero-local/coahuila-inflacion-estatal-dentro-del-rango-objetivo-de-banxico-en-abril-de-2026-CA20643199

México no estuvo exento de estos efectos. Según explicó, el encarecimiento de la gasolina, el diésel y la energía eléctrica provocó un efecto dominó que elevó gradualmente el costo de la canasta básica, impactando también al transporte y a diversos alimentos, especialmente verduras como el jitomate, el chile serrano y el aguacate.

Sin embargo, señaló que durante la última quincena el precio de los combustibles mostró una estabilización.

“Sí hay una ligera deflación en algunos productos, pero no es una deflación general. Todavía estamos lejos del riesgo de una estanflación, que implica un estancamiento económico acompañado de inflación, o incluso de un escenario de estancamiento con deflación. Por ahora, ese riesgo no se observa en el panorama”, comentó.

https://vanguardia.com.mx/dinero/dinero-local/torreon-con-la-inflacion-anual-mas-alta-en-coahuila-en-mayo-HG21270788

Añadió que la deflación observada actualmente es sectorial y se concentra principalmente en el sector agropecuario y, en menor medida, en el transporte.

“Hay que recordar que este tipo de deflaciones temporales son cíclicas, no lineales. No se espera que los precios continúen bajando durante el trimestre o el semestre, debido a los riesgos internacionales. Un factor clave seguirá siendo el Estrecho de Ormuz, que puede convertirse en una fuente importante de presiones inflacionarias a nivel global. México también deberá vigilar la evolución de las tasas de interés, así como los efectos del T-MEC y la atracción de inversiones”, concluyó.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Alimentos
Economía
Inflación

Localizaciones


Coahuila
Saltillo

Organizaciones


INEGI

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Actividad en obras de construcción refleja contrastes entre crecimiento nacional y caída en entidades del norte.

Se ‘desploma’ el sector de la construcción en Coahuila
El Gobierno de Coahuila reafirmó su estrategia educativa “Impulso Educativo” para fortalecer el desarrollo académico en la entidad.

Coahuila reconoce a 22 ganadores de la Olimpiada del Conocimiento Infantil 2026 con becas y laptops
Ex trabajadores de AHMSA señalaron que retomarán protestas si no hay avances en el proceso de subasta de la empresa.

Ex obreros de AHMSA advierten bloqueos en la 57 o protestas en CDMX si no publican convocatoria de subasta
Las acciones de embellecimiento llegaron a plazas y áreas verdes de colonias como Amistad, San Patricio y República.

Refuerza Saltillo limpieza de arroyos, vialidades y áreas verdes con ‘Aquí Andamos’
El Biblioparque Norte es sede del FUTFEST Saltillo 2026 con transmisiones internacionales en pantalla gigante.

Continúa el FUTFEST Saltillo en el Biblioparque Norte: dos partidos internacionales, juegos y actividades para toda la familia

La obra forma parte de las acciones de infraestructura educativa impulsadas por el Gobierno del Estado para fortalecer planteles de Saltillo.

En Saltillo, entregan techumbre de 6 mdp a la Escuela Coahuila

‘El Mayo’, afinadito

‘El Mayo’, afinadito
true

POLITICÓN: Miguel Ángel Riquelme, las claves de su designación para la alcaldía de Torreón