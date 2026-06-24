Registra Saltillo la tercera mayor inflación en el país: Inegi

Durante la primera quincena de junio, el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) ubicó a Saltillo como la tercera ciudad del país con la mayor variación quincenal de precios, al registrar un incremento de 0.27 por ciento. Sin embargo, en línea con la tendencia nacional, varios productos muestran disminuciones significativas en su comparación anual. De acuerdo con el INPC elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) durante la primera quincena de junio de 2026 Saltillo registró una inflación anual de 3.61 por ciento. En el rubro de alimentos, algunos productos mantuvieron incrementos importantes respecto al mismo periodo del año anterior. Destacan la manzana, con un alza de 46.42 por ciento; el chile poblano, 41.87 por ciento; el chile serrano, 39.87 por ciento; la papa y otros tubérculos, 36.93 por ciento; la lechuga y col, 36.57 por ciento; el jitomate, 31.80 por ciento; el café tostado, 25.77 por ciento; y el jamón, 22.31 por ciento, entre otros.

No obstante, también se registraron reducciones importantes en diversos productos. Entre ellos se encuentran la sandía, con una caída de 36.18 por ciento; la piña, 35.09 por ciento; el frijol, 29.87 por ciento; el plátano, 28.48 por ciento; la naranja, 26.97 por ciento; el huevo, 22.09 por ciento; la papaya, 21.85 por ciento; el aguacate, 21.69 por ciento; otras verduras y legumbres, 16.40 por ciento; y el pollo, 12.93 por ciento. En otras ciudades de Coahuila incluidas en el INPC, Monclova registró una variación quincenal de 0.02 por ciento y una inflación anual de 3.30 por ciento; Ciudad Acuña, de 0.10 y 2.51 por ciento, respectivamente; mientras que Torreón reportó una variación quincenal de -0.17 por ciento y una inflación anual de 3.99 por ciento.

En la primera quincena de junio 2026, el Índice Nacional de Precios al Consumidor #INPC presentó un nivel de 145.274 y representó una disminución de 0.11% respecto a la quincena previa. Con este resultado, la inflación general anual fue de 3.55%.



Por componente, la inflación... pic.twitter.com/MjqX4rsc3J — INEGI INFORMA (@INEGI_INFORMA) June 24, 2026

‘DEFLACIÓN ES SECTORIAL Y TEMPORAL’ El CEO de Capital Analyst, Raymundo Díaz, indicó que durante el primer semestre se observó una tendencia alcista en los precios, impulsada por los energéticos y por las tensiones derivadas del conflicto en el Estrecho de Ormuz, principalmente entre marzo y abril. Esta situación generó presiones sobre el mercado petrolero y elevó los costos de las reservas energéticas en Estados Unidos y Europa, además de afectar el mercado del gas, contribuyendo a un entorno de inflación global.

México no estuvo exento de estos efectos. Según explicó, el encarecimiento de la gasolina, el diésel y la energía eléctrica provocó un efecto dominó que elevó gradualmente el costo de la canasta básica, impactando también al transporte y a diversos alimentos, especialmente verduras como el jitomate, el chile serrano y el aguacate. Sin embargo, señaló que durante la última quincena el precio de los combustibles mostró una estabilización.

Entre los agropecuarios en México, los de mayor inflación en la primera quincena de junio fueron: aguacate 🥑 (18.51%), ejotes (6.56%), papa 🥔 y

otros tubérculos (5.76%), lechuga 🥬 y col (5.06%) y naranja 🍊(4.35%). pic.twitter.com/4GWQq3WHOk — Gabriela Siller Pagaza (@GabySillerP) June 24, 2026

“Sí hay una ligera deflación en algunos productos, pero no es una deflación general. Todavía estamos lejos del riesgo de una estanflación, que implica un estancamiento económico acompañado de inflación, o incluso de un escenario de estancamiento con deflación. Por ahora, ese riesgo no se observa en el panorama”, comentó.

Añadió que la deflación observada actualmente es sectorial y se concentra principalmente en el sector agropecuario y, en menor medida, en el transporte. “Hay que recordar que este tipo de deflaciones temporales son cíclicas, no lineales. No se espera que los precios continúen bajando durante el trimestre o el semestre, debido a los riesgos internacionales. Un factor clave seguirá siendo el Estrecho de Ormuz, que puede convertirse en una fuente importante de presiones inflacionarias a nivel global. México también deberá vigilar la evolución de las tasas de interés, así como los efectos del T-MEC y la atracción de inversiones”, concluyó.

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