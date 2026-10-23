INFONACOT realiza dos emisiones etiquetadas con una colocación por un monto de $5,750 millones de pesos bajo un enfoque de género

Los recursos se destinarán a otorgar créditos de nómina a mujeres que laboran en la economía formal en sector público o privado, mediante el otorgamiento de crédito a la mujer en efectivo, producto que ofrece a una tasa de interés desde el 8.9% anual, siendo la más baja del mercado. Este esfuerzo ha ido de la mano con un crecimiento constante de la participación de las mujeres en la colocación de crédito, que pasó de 34% en 2017 a 39% en 2025.

El Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (INFONACOT) realizó dos emisiones de bonos sociales etiquetadas con enfoque de género, mediante una colocación de certificados bursátiles por $5,750 millones de pesos, en dos series a tres y cinco años. La operación tiene carácter social y se orienta a fortalecer la inclusión financiera de las mujeres trabajadoras.

La Directora General, Wendolyne Retana Alarcón, señaló: "somos un habilitador estructural de inclusión financiera y movilidad social. Me llena de orgullo poder contribuir a trasladar a las mujeres esquemas que permitan, a través de nuestro programa de financiamiento, cerrar la brecha de género".

La operación se realizó en condiciones financieras favorables para el Instituto. Durante el proceso de colocación, la sobretasa de la serie a cinco años disminuyó de 79 a 73 puntos base, la cual se suma sobre el Bono “M5” (5 años) emitido por el Gobierno Federal; Mientras que la serie a tres años, la sobretasa pasó de 60 a 59 puntos básicos sobre la TIIE de fondeo de 28 días.

En ambos casos, constituyen las mejores condiciones históricas observadas a las que había podido acceder al FONACOT en el mercado bursátil; y esto es gracias a los resultados del Instituto y su solidez financiera, la cual es reconocida por los inversionistas. Estas condiciones contribuyen a optimizar el costo de fondeo del INFONACOT y fortalecer su capacidad para ofrecer financiamiento accesible en beneficio de las familias trabajadoras.

Durante el proceso de colocación se tuvo sobredemanda por parte de los inversionistas. Se recibieron posturas por $12,323 millones de pesos, lo que equivale a más de dos veces el monto colocado.

El Coordinador General de Crédito y Finanzas, y encargado de la oficina de la Subdirección General de Finanzas, Rodolfo Liaño Gabilondo, indicó “el resultado de la demanda en la colocación del papel de FONACOT en el Mercado de Valores confirma el apetito por parte de los inversionistas, ya que el propósito y actividad natural del Instituto se apega a los estándares de la emisión de deuda etiquetada con un fin social”.

Las emisiones se apegan a nuestro “Marco de Referencia para Bonos Sociales” actualizado recientemente en el mes de septiembre, con la opinión independiente y favorable por parte de HR Ratings. Asimismo, recibieron las calificaciones AAA(mx) de Moody's y HR AAA de HR Ratings, lo que refleja la solidez financiera del Instituto y su alta calidad crediticia.