Inician registros en Plataforma Impulso Pyme de Canacintra Coahuila Sureste; suman 30 empresas

El registro a la Plataforma Impulso Pyme de Canacintra Coahuila Sureste inició la semana pasada con las primeras 30 empresas de diferentes giros, entre ellas de desarrollo de software, metalmecánica, de servicio e insumos, entre otras.

El titular del Comité de Impulso Pyme, Horacio Hernández Cardoso, indicó que durante el primer día del Evento del Enlaces Productivos, las primeras empresas que se registraron fueron las participantes en este comité, asimismo se hizo la invitación a los 500 afiliados a la cámara para que se registren.

La plataforma está 100% funcionando y empezaron con los primeros registros, asimismo una vez que se llegue al 50% del registro del padrón a de las empresas afiliadas a la cámara, entonces empezarán las solicitudes de requerimientos de compra.

Aunque también agregó que pueden empezar antes, como ejemplo citó que su empresa requiere personal calificado y por ello, su departamento de Recursos Humanos estaría por subir un requisito de búsqueda de personal calificado, para que éste llegue a empresas que se dedican a buscar talento.

Por ello, de aquí a finales de año empezarán a verse algunos requerimientos por parte de las empresas que participan en la plataforma.