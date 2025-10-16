Inician registros en Plataforma Impulso Pyme de Canacintra Coahuila Sureste; suman 30 empresas

Dinero
/ 16 octubre 2025
    Inician registros en Plataforma Impulso Pyme de Canacintra Coahuila Sureste; suman 30 empresas
    Horacio Hernández indicó que se estima que hasta el próximo año, será cuando se esté invitando también a participar en esta plataforma a empresas de otros estados. FOTO: REBECA RAMÍREZ/ VANGUARDIA.

La apertura de la plataforma se llevó a cabo la semana pasada; se invita a 500 afiliados a que se registren

El registro a la Plataforma Impulso Pyme de Canacintra Coahuila Sureste inició la semana pasada con las primeras 30 empresas de diferentes giros, entre ellas de desarrollo de software, metalmecánica, de servicio e insumos, entre otras.

El titular del Comité de Impulso Pyme, Horacio Hernández Cardoso, indicó que durante el primer día del Evento del Enlaces Productivos, las primeras empresas que se registraron fueron las participantes en este comité, asimismo se hizo la invitación a los 500 afiliados a la cámara para que se registren.

TE PUEDE INTERESAR: Oro alcanza nuevo récord ante búsqueda global por seguridad

La plataforma está 100% funcionando y empezaron con los primeros registros, asimismo una vez que se llegue al 50% del registro del padrón a de las empresas afiliadas a la cámara, entonces empezarán las solicitudes de requerimientos de compra.

Aunque también agregó que pueden empezar antes, como ejemplo citó que su empresa requiere personal calificado y por ello, su departamento de Recursos Humanos estaría por subir un requisito de búsqueda de personal calificado, para que éste llegue a empresas que se dedican a buscar talento.

Por ello, de aquí a finales de año empezarán a verse algunos requerimientos por parte de las empresas que participan en la plataforma.

Temas


Economía
Empresas
Registros

Localizaciones


Coahuila

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
La administración del presidente Donald Trump afirma que el gobierno liderado por Nicolás Maduro colabora con el cártel del Tren de Aragua.

¿Guerra contra la droga o el terrorismo? Presión militar de Trump sobre Venezuela difumina límites
Este espacio llevará los espectáculos, el entretenimiento, la gastronomía y la cultura norteña al próximo nivel, afirmó el gobernador de Coahuila durante la presentación del proyecto.

Así es ‘Expo Coahuila’ el nuevo espacio para conciertos y convenciones en Saltillo (VIDEO)

El alcalde Javier Díaz González destacó que el programa tiene un impacto positivo en la movilidad urbana y en la economía de las familias.

Más de 261 mil traslados registra programa de transporte gratuito en Saltillo
Los nómades digitales aprovechan los tiempos de espera en las terminales de transporte para teletrabajar.

¿Cómo poder teletrabajar con wifis públicas en ‘modo seguro’?
La medida forma parte de la propuesta de aumentar el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios a bebidas azucaradas.

Pacta Salud con la industria aumento de IEPS y medidas para combatir daño por refrescos
true

Se puede decir.. .Que al Senador lo ‘proterotegen’
true

La futilidad ambiciosa
El boletín dirigido a la Secretaria General exige que se honren los compromisos de campaña firmados en 2022.

Coahuila: piden maestros la salida de Isela Licerio, líder de la Sección 38