Inician trabajos para la obra de nueva clínica al norte de Saltillo

Iniciaron los trabajos de obra para la nueva clínica que se ubicará en una parte del terreno que ocupó el Eurotel en Saltillo, asimismo se sigue en pláticas con varias marcas para instalar también en este lugar una cafetería.

Luego de la demolición que se hizo del Eurotel, en una parte del terreno se instalaron los hoteles Homewood Suites y True by Hilton, cuya apertura se dio en septiembre del año pasado, sin embargo, quedó todavía terreno disponible para la clínica y una cafetería.

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Sobre ello, el director general de American Hotels Group, Juan Carlos Saade Talamás comentó que hace un mes iniciaron con la etapa de cimientos de la clínica, la cual estará lista para finales de 2007.

La empresa que desarrolla el proyecto es IDH Saltillo, asimismo se contará también con una parte comercial, en la que se incluirá una farmacia, entre otros.

Por otra parte, en otra parte del terreno donde se ubicó también el Eurotel, se contará con un restaurante-cafetería, para este caso, están en pláticas con varias marcas, para una vez concretando el acuerdo, entonces inicien también con la construcción de la misma.

Finalmente comentó que llevan un 40% de avance en la construcción de un hotel dual brand en Santa Catarina, de 168 habitaciones.