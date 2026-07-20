Iniciarán el próximo miércoles liquidaciones en la empresa Palliser

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Dinero
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    Iniciarán el próximo miércoles liquidaciones en la empresa Palliser
    Hace dos semanas los trabajadores se manifestaron también y demandaron que llevan de 7 a 8 meses con paros, recibiendo el 50% del salario. REBECA RAMÍREZ/VANGIARDIA.

La compañía cuenta con alrededor de 800 trabajadores, la cual produce muebles que se exportan principalmente a Estados Unidos

Ante la inconformidad por las condiciones laborales que han mantenido los últimos meses, trabajadores de la empresa Palliser en Saltillo, bloquearon la mañana del lunes el bulevar Isidro López Zertuche en su tramo de norte a sur.

Fue luego de que entrará una comisión a negociar a la planta, que se acordó que este miércoles iniciará la liquidación de los trabajadores.

Por la mañana exigían respuesta a los paros laborales de los últimos meses, en los que han recibido pagos de un 50% de su salario, lo que decían ha llevado a una situación económica muy difícil y que ha complicado la situación para sus familias.

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Algunos externaban que llevaban de dos ó tres meses en dicha situación, por lo que indicaban que una buena parte de los trabajadores estaban exigiendo su liquidación al 100%, para no seguir con la incertidumbre y buscar otra relación laboral.

Una vez que salió la comisión que se entrevistó con representantes de la empresa, se dio a conocer que uno de los acuerdos es que a partir de este miércoles iniciará la liquidación del personal y se estará llevando a cabo en grupos.

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“Van a mandarnos un comunicado para las personas que tenemos que acudir, no va a ser de todos en general, sino por grupos, ahora si ya es definitivo”, aseguraron.

Finalmente se comentó que el miércoles estarán nuevamente los representantes de la Secretaría del Trabajo y del Sindicato, ellos estarán presentes cuando se realicen las liquidaciones, para decirles a los trabajadores si les conviene o no tomar lo que les ofrecerán de liquidación.

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