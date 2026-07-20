$!Iniciarán el próximo miércoles liquidaciones en la empresa Palliser

Ante la inconformidad por las condiciones laborales que han mantenido los últimos meses, trabajadores de la empresa Palliser en Saltillo, bloquearon la mañana del lunes el bulevar Isidro López Zertuche en su tramo de norte a sur.

Fue luego de que entrará una comisión a negociar a la planta, que se acordó que este miércoles iniciará la liquidación de los trabajadores.

Por la mañana exigían respuesta a los paros laborales de los últimos meses, en los que han recibido pagos de un 50% de su salario, lo que decían ha llevado a una situación económica muy difícil y que ha complicado la situación para sus familias.

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Algunos externaban que llevaban de dos ó tres meses en dicha situación, por lo que indicaban que una buena parte de los trabajadores estaban exigiendo su liquidación al 100%, para no seguir con la incertidumbre y buscar otra relación laboral.

Una vez que salió la comisión que se entrevistó con representantes de la empresa, se dio a conocer que uno de los acuerdos es que a partir de este miércoles iniciará la liquidación del personal y se estará llevando a cabo en grupos.