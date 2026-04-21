Instalan mesas técnicas en ejidos para discusión sobre proyecto de tren de pasajeros

Dentro de los avances que presenta el proyecto del tren de pasajeros, se instalaron mesas de atención técnica para la gente que vive en los ejidos, señaló el presidente de Canacintra Coahuila Sureste, Arturo Reveles Márquez.

Luego de una reunión que sostuvo con el director del Centro SICT (Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes) en Coahuila, Tanech Sánchez Ángeles, presidente de Canacintra Coahuila Sureste, indicó que uno de los temas es el derecho de vía, por ello, le están dedicando tiempo a través de las mesas de atención que están realizando en los ejidos.

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“Vemos con buen ánimo que este proyecto está considerando de gente de aquí en Coahuila Sureste, cerca del 90% de la gente que va a trabajar en el proyecto del tramo de Coahuila va a ser contratada aquí”, indicó.

García Reveles señaló que hay atención a la ciudadanía, hay acercamiento con el gobierno del estado a través de la secretaria de Vinculación Ciudadana, Proyectos de Innovación Social e Inversión Público Productiva, María Bárbara Cepeda, por lo que consideró que hay un buen trabajo y una buena coordinación, mientras que los proveedores que ha referenciado la cámara han sido atendidos por los que a su vez tiene Grupo Carso.

“Nosotros por nuestra cuenta estamos apoyando a las empresas con Bolsa de Trabajo, seguimos con esa atención”, aseguró.

En el caso de los trabajadores que ya se han contratado para este proyecto, comentó que no tienen el dato, sin embargo, añadió que este número va a ir creciendo conforme vaya avanzando la obra.

Por lo pronto, añadió que para esta obra ya se están identificando algunos sitios donde van a estar colocado el balastro y material, aunque añadió que no les dieron más detalles.

Finalmente, Reveles Márquez externó que con Tanech Sánchez tuvieron una plática con mucha apertura y de colaboración con la cámara, lo que se busca es que los sigan considerando como organismo de apoyo para la contratación y que cuando hay un tema de proveeduría también se busque a Canacintra.