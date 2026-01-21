Inversión Extranjera Directa creció 14% en 2025: UNCTAD

CDMX.- Las cifras preliminares muestran que el año pasado la Inversión Extranjera Directa (IED) alcanzó 1.6 billones de dólares, lo que implica un crecimiento de 14%, dijo la ONU Comercio y Desarrollo (UNCTAD por sus siglas en inglés).

“Pero es probable que la actividad real de inversión siga siendo contenida, por el lastre de las tensiones geopolíticas, la incertidumbre política y la fragmentación económica”, explicó el organismo de la ONU.

Una parte del aumento que tuvo la IED tiene relación con los flujos de capital que salieron de centros globales financieros, que si no se contabilizaran el aumento de la IED sería de 5%, lo que muestra “la limitada recuperación de la actividad de inversión”.

En el Monitor de las tendencias globales de inversión, la UNCTAD dijo que el valor de las operaciones de fusiones y adquisiciones cayó 10%, los anuncios de proyectos verdes mantuvieron el monto, pero cayeron en 16% si se compara con el número de los planes de inversión.

Los centros de datos fueron los proyectos verdes de inversión que más se registran en todo el mundo, ya que uno de cada cinco dólares se destinará a dichos planes, lo que tiene relación con el crecimiento del uso de la Inteligencia Artificial y las necesidades de infraestructura que ésta requiere.

“El valor de los nuevos anuncios de semiconductores creció 35%. En contraste, el número de proyectos cayó drásticamente en sectores expuestos a aranceles e intensivos en la cadena de valor global con 25%, especialmente en textiles, electrónica y maquinaria”, expuso.

Más del 55% del total de las inversiones del 2025 se destinaron a países en vías de desarrollo al alcanzarse un monto captado de 877 mil millones de dólares, sin embargo, esa cifra es 2% menor al año previo.

Para los países desarrollados se destinó poco más de 43%, cifra que sumó los 728 mil millones de dólares.