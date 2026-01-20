Crece el consumo privado 1.18% en 2025, menor tasa anual en 5 años: Inegi

En México, durante todo el 2025, el Indicador Oportuno del Consumo Privado (IOCP) experimentó un aumento de 1.18 por ciento anual y se convirtió en la menor tasa en cinco años, de acuerdo con cifras desestacionalizadas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Vale recordar que, en 2020, el consumo privado se desplomó 9.91 por ciento en medio de los estragos por la pandemia del coronavirus.

Sólo en el último mes del año anterior, el consumo privado presentó un pequeño avance, lo que le permitió sumar siete alzas a tasa mensual y anotar una cifra positiva en todo el año anterior, la cual fue la de menor tamaño en un quinquenio.

Exclusivamente en diciembre pasado, el IOCP mostró una pequeña alza de 0.05 por ciento respecto a noviembre, mes en el que vio una variación igual.

Si la comparación se hace con respecto a diciembre de 2024, el consumo privado se acrecentó 4.90 por ciento en México, hilando su noveno incremento.

Además, la tasa anual referida fue la más elevada en 21 meses, al considerar que en marzo de 2024 el registro se colocó en 6.04 por ciento.

El instituto explica que el IOCP presenta una estimación adelantada del Indicador Mensual del Consumo Privado (IMCP).