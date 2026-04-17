Invierten 2 millones de pesos en remodelación de Galaxy Bol en Saltillo

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Dinero
/ 17 abril 2026
    Invierten 2 millones de pesos en remodelación de Galaxy Bol en Saltillo
    Galaxy Bol es un popular centro de entretenimiento familiar y boliche ubicado en Saltillo, Coahuila. REBECA RAMÍREZ/VANGUARDIA.

Los trabajos se realizaron en 2025 y parte de este año, no obstante, aún resta invertir para mejorar el equipo del lugar

Dos millones de pesos fueron los recursos que se invirtieron para la remodelación del Galaxy Bol en Saltillo, señaló Jesús de las Fuentes Cabello, mismos que se utilizaron en la renovación de los baños, la escenografía y en más televisiones.

El director general de Galaxy Bol y de Más Queso, agregó que son 19 años los que que tiene este boliche, por lo que hay que estarlo renovando, los trabajos iniciaron en 2025 y concluyeron en enero de este año.

Indicó que los trabajos se realizaban en un horario de 7am a 4 pm, mientras que los clientes del boliche aunque pueden llegar desde la 1 pm, lo cierto es que empiezan a llegar desde las 4 pm.

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De las Fuentes Cabello señaló que otra inversión que están realizando es la adquisición de equipo nuevo, en este caso la inversión que están realizando es de 600 mil pesos.

Por otra parte, en el caso de Ballers ubicado en Paseo Villalta, comentó que generó mucha expectativa porque es un concepto nuevo y diferente al Galaxy Bol, va más enfocado a la diversión familiar más que a torneos y aunque estos últimos se llegan a realizar, estos son más familiares y en el caso de las empresas son más de convivencia.

Asimismo en relación a nuevas inversiones, comentó que lo están viendo, pero van despacio y a lo mejor se da el siguiente año, están viendo tanto en Coahuila como en otros estados.

Mientras que en relación a Más Quesos, comentó que es un negocio de comercialización de lácteos y embutidos, no es producción; comercializan al por mayor con restaurantes, comedores y también con las amas de casa porque la matriz se tiene en el Mercado de Abastos.

Este año empezó un poco flojo y el pasado también, sin embargo, esperan que la economía mejore un poco, pues se venía con un crecimiento mayor y aunque bajaron las ventas, están igual al año pasado.

En 2025 el primero y segundo trimestre fue muy bueno, mientras que a partir del tercer trimestre bajó un poco, sin embargo, pero insistió en que esperan que mejore la economía.

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