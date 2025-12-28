Invierten parques industriales 281 millones de dólares en infraestructura automotriz en el tercer trimestre de 2025

Los parques industriales de la zona norte de México, Baja California y Guanajuato reportaron inversiones inmobiliarias industriales por 281.42 millones de dólares durante el tercer trimestre de 2025, lo que contribuirá a reforzar la infraestructura del sector automotriz nacional en 2025.

El resumen coincide con los números oficiales en materia de inversión directa en el clúster automotriz e infraestructura industrial de Coahuila, al tercer trimestre de 2025, con la acumulación de 227.44 millones de dólares, que generaron 14 proyectos estratégicos y sumaron más de 141 mil metros cuadrados de nuevas naves industriales en construcción.

Esto ha tenido lugar pese a que México atravesó un periodo de ajuste marcado por la desaceleración global y la incertidumbre en torno a la renegociación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, señaló Cluster Industrial B2B.

Fue en este año que este sector invirtió 5 mil 700 millones de dólares en 160 proyectos, ejecutó diferentes proyectos en 17 estados y generó alrededor de 41 mil empleos

“Mientras los montos de inversión directa en manufactura se moderaron, el desarrollo de parques industriales e infraestructura mostró una mayor resiliencia”, refiere el informe.

La estrategia es clara: la preparación de inventarios, superficie y localización logística antes de que se detonen nuevas decisiones productivas por parte de fabricantes de equipos originales (OEMs) y proveedores de primer y segundo niveles para 2026.

BAJA CALIFORNIA

Uno de los proyectos más relevantes del trimestre se localizó en Tijuana, Baja California, donde MEOR anunció una inversión de 150 millones de dólares para el desarrollo del HubsPark Tech Campus, un parque industrial orientado a manufactura avanzada y operaciones de exportación.

El proyecto contempla 120 mil metros cuadrados de superficie y la generación de mil 500 empleos, consolidando a la región como uno de los principales nodos industriales de la frontera norte.

También en Tijuana, Grupo Frisa inauguró el Banderas Tech Park, con una inversión de 11.16 millones de dólares, 11 mil 200 metros de construcción y 300 empleos, reforzando la oferta de espacios industriales para proveedores automotrices y electrónicos.

GUANAJUATO

En Irapuato, Marabis anunció una ampliación por 46 millones de dólares para la construcción de cuatro nuevos edificios industriales dentro del Parque Industrial Marabis Castro del Río, sumando 78 mil 214 metros cuadrados y 2 mil 500 empleos.

En Silao, Grupo Desarrollador ESFO colocó la primera piedra del Clúster PANAN III, con una inversión de 27.22 millones de dólares y una superficie de 170 mil metros, ampliando la capacidad inmobiliaria en una de las zonas con mayor demanda industrial.

A estos proyectos se sumó American Industries, que inauguró en León un nuevo edificio de inventario para su modelo Shelter, con 17 millones de dólares, 15 mil metros cuadrados y 150 empleos, reforzando el ecosistema de manufactura para empresas extranjeras.

NUEVO LEÓN

En Nuevo León destaca la adquisición realizada por FINSA de una nave industrial dentro de Santa Fe Tecnopark II, en San Francisco de los Romo, con una inversión de 23.14 millones de dólares, sin precisarse aún la superficie involucrada.

En el acumulado anual, el estado continúa liderando en superficie industrial en construcción, lo que refuerza su papel como plataforma logística y manufacturera clave para Norteamérica.

INFRAESTRUCTURA: VENTAJA COMPETITIVA

“Los proyectos de parques industriales registrados en el tercer trimestre de 2025 confirman que, aun en un contexto de cautela, México sigue fortaleciendo su base inmobiliaria industrial”, estima Clúster Industrial B2B.

Agrega que la disponibilidad de tierra, naves y servicios logísticos será un factor decisivo para capturar nuevas inversiones automotrices una vez que se disipen las tensiones comerciales y se definan las reglas del T-MEC.

Más que una expansión coyuntural, estos desarrollos representan una apuesta estructural por la competitividad del país, al reducir tiempos de instalación, facilitar el “nearshoring” y asegurar capacidad inmediata para proveedores globales.