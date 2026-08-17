Invita SAT a adherirse al Programa de Regularización Fiscal

El Sistema de Administración Tributaria (SAT) invitó a las personas y empresas que tienen adeudos fiscales a adherirse al Programa de Regularización Fiscal 2026, en la jurisdicción local son hasta ahora 184 las solicitudes que se recibieron y esto permitió una recuperación de 84 millones 970 mil pesos.

La administradora desconcentrada de Servicios al Contribuyente, Grethel Berenice Ramos Mercado y el administrador Desconcentrado de Recaudación, Aldo Alberto Mazariesgos Gordillo, presentaron los pormenores.

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Este programa de Regularización de Adeudos Fiscales aplica para los adeudos de 2024 hacía atrás con los contribuyentes que no hayan excedido los 300 millones de pesos, se les ofrece una disminución del 100% en multas, recargos y gastos de ejecución.

Este programa se aplica a todos los tipos de contribuciones federales, cuentas compensatorias, créditos determinados por el SAT y otros.

A nivel nacional se han recuperado 6 mil 436 millones 513 mil 151 pesos y se redujo un total de 6 mil 134 millones 987 mil 288 pesos por la aplicación de estímulo a multas, recargos y gastos de operación. Beneficiándose a 38,399 contribuyentes, de los cuales 11,404 son empresas y 26,995 son personas.

En el caso del programa de Oficina Móvil, se comentó que en Coahuila existen tres jurisdicciones como son Coahuila de Zaragoza 1 Saltillo, Dos Torreón y Coahuila de Zaragoza 3 Piedras Negras; en el caso de la primera que incluye a 18 municipios, ya se han visitado 15 y en algunos municipios se visitó en más de una ocasión.

En promedio por día se atendieron a 300 a 350 contribuyentes y los servicios que se brindaron fueron inscripción al RFC, Firma Electrónica primera vez, Renovación, Orientación, Constancia de Situación Fiscal y las actualizaciones al RFC.