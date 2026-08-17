Rusia sentencia a opositor a 11 años de cárcel por oponerse a la guerra en Ucrania

El veredicto contra Lev Shlosberg, un alto dirigente del partido Yabloko, fue otro paso del Kremlin para sofocar la disidencia desde que Rusia invadió a su vecino en febrero de 2022. Yabloko es el único partido político oficial que se opone abiertamente a la guerra.

Un tribunal ruso declaró culpable el lunes a un destacado político opositor por pronunciarse contra la guerra en Ucrania y lo condenó a 11 años y un mes de prisión, en la más reciente ofensiva represiva de cara a las elecciones parlamentarias del próximo mes.

Shlosberg, de 63 años, es vicepresidente de Yabloko y fue diputado en la legislatura regional de Pskov entre 2016 y 2021. Fue juzgado en la ciudad de Pskov, a unos 600 kilómetros al noroeste de Moscú, acusado de “desacreditar” y difundir “información falsa” sobre el ejército ruso.

Los cargos se originaron en un debate en el que pidió poner fin a la guerra y en una publicación en su canal de Telegram de la portada de un tabloide británico que mostraba la imagen de una mujer ensangrentada junto a la del presidente ruso Vladímir Putin, con el titular: “La sangre de ella... las manos de él”. Shlosberg ha rechazado las acusaciones por considerarlas infundadas.

Fue el segundo juicio contra Shlosberg en los últimos dos años. También ha sido designado “agente extranjero”, una etiqueta que en Rusia tiene fuertes connotaciones peyorativas y conlleva un mayor escrutinio gubernamental. Fue declarado culpable de violar la normativa sobre agentes extranjeros.

En diciembre de 2025, fue puesto en detención preventiva por los nuevos cargos y desde entonces ha permanecido entre rejas.

En su declaración final ante el tribunal el viernes, Shlosberg manifestó que, durante 30 años, Rusia ha ido “desde las esperanzas de libertad hasta la destrucción casi completa de los derechos y libertades humanos y civiles”.

Sostuvo que la guerra en Ucrania ha “cambiado la vida de todos los ciudadanos rusos sin excepción”, y pronosticó que, cuando se conozca el verdadero número de muertos, “todo el país se estremecerá”.