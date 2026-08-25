Invitan al Festival del Cabrito &amp; Vino en General Cepeda; se estiman ingresos de dos millones de pesos

El Festival del Cabrito & Vino se realizará el próximo cinco de septiembre en Hacienda Florida en General Cepeda, en el cual se espera una asistencia de 400 personas y una derrama económica de hasta dos millones de pesos.

Los pormenores del evento fueron presentados por la subsecretaria de Turismo, Martha Elena Moncada, la alcaldesa de General Cepeda, Mayra Ramos, la directora de Turismo de Saltillo, Lydia María González, el presidente de Amigos de General Cepeda, Francisco Parra, la directora de Promoción del Festival, Sofía Carranza y el director de la OCV, Saltillo, Raúl Rodarte Leos, entre otros.

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Se destacó que el festival se desarrolla en los principales viñedos y áreas de interés que tiene General Cepeda, en este caso será en la Hacienda Florida el cinco de septiembre, el objetivo es fomentar el desarrollo económico de la región.

Lo anterior, para apuntalar el crecimiento económico de la región en las tres principales zonas arqueológicas que tiene este municipio como son Rincón Colorado, Narigua y Jalpa.

De los pormenores del evento, se destacó que se contará con los mejores cocineros de cabrito de la región, asimismo se tendrán platillos típicos de General Cepeda (cortes y guisos) y una cata de tres vinícolas como son Hacienda Florida, Viñedo Sierto y Bodega Amonites, además se tendrá música de DJ y en vino.

El festival iniciará a partir del mediodía y concluirá a las 20:00 horas, donde habrán ocho expositores de comida y además del vino, se tendrá sotol y una serie de productos de este municipio.

Se informó que los boletos se pueden conseguir en la página web, así como en cualquier sucursal que se tenga en la región.

Finalmente la alcaldesa de General Cepeda reiteró que lo que se recaude será para bien de esas zonas arqueológicas y paleontológicas, por lo que añadió que significará poner “un granito de arena para que esto siga creciendo y seguir mostrando al mundo la grandeza de este municipio”.