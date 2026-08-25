México: sube producción de empresas constructoras 6.9% a tasa anual en junio

La ENEC de junio también registró un aumento en el personal ocupado con una tasa anual de crecimiento de 0.9% y mensual de 0.1%.

El valor de la producción de las constructoras de México aumentó en junio 6.9% a tasa anual, así como a nivel mensual 0.1%, según la Encuesta Nacional de Empresas Constructoras (ENEC).

Dentro del empleo del sector construcción, las contrataciones no dependientes de la razón social cayeron 10.5% y asimismo los empleados administrativos (-1.6%). Por el contrario, se detectaron aumentos en obreros con una variación de 2.3%, anualmente.

COAHUILA CAE EN PRODUCCIÓN Y EN CONTRATACIONES

El estado de Coahuila cayó en el indicador de valor de producción de junio de 2026 a una tasa de 24.2%, solo por detrás de la caída más baja a nivel nacional que se registró en Sinaloa (-29.2%).

Sobre el personal ocupado de la industria de la construcción, Coahuila también registró una caída anual de 15.9% en el sexto mes del año en cuestión, siendo el sexto lugar de la lista de estados que cayeron, siendo Michoacán el estado con mayor afectación en este indicador (-43.2%).