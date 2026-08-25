México: sube producción de empresas constructoras 6.9% a tasa anual en junio

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    México: sube producción de empresas constructoras 6.9% a tasa anual en junio
    La ENEC mide las estadísticas básicas que muestren el comportamiento económico de coyuntura de las principales variables del sector Construcción del país. VANGUARDIA

Asimismo creció el personal ocupado 0.9% en términos anuales; Coahuila a la baja en valor acumulado y personal ocupado de la construcción

El valor de la producción de las constructoras de México aumentó en junio 6.9% a tasa anual, así como a nivel mensual 0.1%, según la Encuesta Nacional de Empresas Constructoras (ENEC).

La ENEC de junio también registró un aumento en el personal ocupado con una tasa anual de crecimiento de 0.9% y mensual de 0.1%.

https://vanguardia.com.mx/dinero/crece-119-valor-produccion-en-constructoras-en-mexico-AE22403377

Dentro del empleo del sector construcción, las contrataciones no dependientes de la razón social cayeron 10.5% y asimismo los empleados administrativos (-1.6%). Por el contrario, se detectaron aumentos en obreros con una variación de 2.3%, anualmente.

COAHUILA CAE EN PRODUCCIÓN Y EN CONTRATACIONES

El estado de Coahuila cayó en el indicador de valor de producción de junio de 2026 a una tasa de 24.2%, solo por detrás de la caída más baja a nivel nacional que se registró en Sinaloa (-29.2%).

Sobre el personal ocupado de la industria de la construcción, Coahuila también registró una caída anual de 15.9% en el sexto mes del año en cuestión, siendo el sexto lugar de la lista de estados que cayeron, siendo Michoacán el estado con mayor afectación en este indicador (-43.2%).

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Diego Hernández

Diego Hernández

Me llamo Diego Hernández Romero y soy originario de Saltillo, Coahuila. Soy licenciado en Economía por la Universidad Autónoma de Coahuila y maestro en Sociología Política por el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, donde también realicé cursos sobre Historia Oral y etnografía social. Me interesan las discusiones sobre procesos de memoria, contextos de violencia generalizada y prolongada, así como movimientos sociales y acciones colectivas. He publicado en el medio digital Heridas Abiertas. ¡Me encanta la saga de Silent Hill en todos sus aspectos!

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