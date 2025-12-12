Jornada reducida impactaría en costos hasta un 25% a las empresas en México

Una vez que este aplicada en su totalidad la jornada reducida en México, el impacto a las empresas puede ser de hasta un 20 a 25%, en el supuesto de que todos aplique la estrategia de horas extras, indicó Emanuel Cerda Martínez.

El gerente de Recursos Humanos en Tupy señaló que todavía el 2026 el impacto no es tan fuerte porque simplemente se incrementa el salario mínimo y eso tiene más repercusión en los planos de pensiones y los pasivos laborales de las empresas.

“Todavía en 2026 vamos a contener un poco el impacto, para el 2027 depende de cómo se maneje cada empresa y como pueda sopesar el impacto de acuerdo a lo que quiera hacer, si quiere incrementar horas extras, traer más gente, si quiere hacer algunos esquemas de complemento de jornada, ahí tendría que evaluar cada empresa cuál sería su mejor estrategia puede ser desde un 8,7, 15, 12, 25% de acuerdo a la estrategia de cada empresa”, asegurado.

Sin embargo, una vez que se aplican en su totalidad la jornada reducida y si todos utilizan horas extras, el impacto en los costos de las empresas puede ser de entre un 20 a 25%, toda vez que las extras impactan en cargas sociales como son los aportes en el IMSS, en el Infonavit, en el ISR e incluso en el empleo, entre otros.

Entre las medidas que tendrán que implementar las empresas para hacer frente al incremento en costos, dijo está el meterse mucho a piso para encontrar áreas de oportunidad y mejorar la parte de costos.

Incrementar la automatización en las plantas, indicó que es otra opción, pero cuenta y no es sencillo para empresas que ya están constituidas incrementar maquinaria o automatizar, sin embargo, a mediano y largo plazo eso puede ayudar a mitigar los costos.