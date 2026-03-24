Juez admite concurso mercantil de TV Azteca para reorganizar deudas y evitar quiebra

En el acuerdo publicado en estrados judiciales se establece que la empresa manifestó haber incurrido en incumplimiento generalizado de sus obligaciones, por lo que la solicitud fue admitida a trámite al considerarse ajustada a derecho. También se ordenó girar oficio al Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles para designar a un visitador.

La jueza Primero de Distrito en materia de Concursos Mercantiles en la Ciudad de México, Nataly Pérez Hernández, notificó el inicio del proceso judicial dentro del expediente 22/2026.

Una juez federal admitió a trámite el concurso mercantil solicitado por TV Azteca, con el objetivo de que la empresa reorganice sus deudas y evite declararse en quiebra.

REALIZARÁN UNA REVISIÓN DE LA SITUACIÓN FINANCIERA

El pasado 1 de marzo, tras el anuncio de la televisora sobre la solicitud del concurso mercantil, Carlos Olvera Ferrer, académico de la Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana, explicó que como parte del procedimiento un especialista revisará si la empresa se encuentra en un estado de insolvencia que justifique el avance del juicio.

Una vez confirmada la situación, la jueza deberá emitir la sentencia correspondiente. De acuerdo con el proceso, la empresa tendría hasta un año para reorganizar sus finanzas.

NOTIFICARÁN SOBRE INICIO DE CONCURSO MERCANTIL DE TV AZTECA

Como parte del procedimiento, la jueza ordenó notificar a diversas instituciones para informar sobre el inicio del concurso mercantil. Entre ellas se encuentran la Secretaría de Hacienda, el Servicio de Administración Tributaria, la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México, el Instituto Mexicano del Seguro Social, la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones y el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.

Asimismo, se ordenó dar aviso al Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral para que los trabajadores y sindicatos conozcan el inicio del procedimiento.

CONCURSO MERCANTIL NO IMPLICA RIESGOS INMEDIATOS PARA LOS TRABAJADORES

Olvera Ferrer señaló que el concurso mercantil no implica riesgos inmediatos para los trabajadores. Indicó que el procedimiento busca evitar que la empresa continúe adquiriendo deudas de manera descontrolada y permita reorganizar su situación financiera. Según el especialista, la compañía enfrenta un escenario comprometido, pero no crítico.