TV Azteca oficializa su salida de la BMV en medio de proceso de concurso mercantil

La empresa TV Azteca, propiedad del empresario Ricardo Salinas Pliego, informó que concretó su salida del mercado bursátil mexicano tras cumplir con los requisitos legales para cancelar su inscripción en el Registro Nacional de Valores (RNV).

A través de un comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores, la compañía detalló que este paso implica dejar de cotizar públicamente.

En el documento se precisa que la cancelación incluye “la totalidad de las acciones representativas del capital social de la Emisora y de los Certificados de Participación Ordinarios con clave de cotización ‘AZTECA’, Serie ‘CPO’ que las representan (los ‘Valores’), en términos del Oficio No. 153/4685/2026 de fecha 13 de marzo de 2026, emitido por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores”.

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REORGANIZACIÓN INTERNA Y COMPRA DE ACCIONES

La televisora explicó que esta decisión forma parte de un proceso de reorganización interna. Como parte de esta estrategia, se constituyó el fideicomiso número F/1597, mecanismo mediante el cual se llevará a cabo la recompra de acciones para facilitar una salida ordenada de los inversionistas.

Asimismo, la empresa indicó que ya se transmitieron los recursos necesarios para adquirir la totalidad de los valores que permanecían en manos del público inversionista.

SOLICITUD DE CONCURSO MERCANTIL

La salida del mercado bursátil ocurre en paralelo al proceso de concurso mercantil solicitado por la empresa el pasado 12 de marzo, luego de haberlo anticipado desde el 26 de febrero.

De acuerdo con reportes de la agencia Bloomberg, el vocero de la compañía, Luciano Pascoe, confirmó que la solicitud fue presentada ante las autoridades correspondientes. Este procedimiento, contemplado en la legislación mexicana, permite a las empresas renegociar sus deudas bajo supervisión judicial con el objetivo de evitar la quiebra.

FACTORES FINANCIEROS Y CAMBIOS EN EL MERCADO

En comunicaciones previas, la empresa expuso que su situación financiera responde a diversos factores, entre ellos transformaciones estructurales en el mercado de medios, el crecimiento de plataformas digitales y la migración de audiencias hacia contenidos en línea.

También señaló impactos derivados del pago de licencias en 2018, los efectos de la pandemia de COVID-19 en la inversión publicitaria, así como el cumplimiento de obligaciones fiscales ante el Servicio de Administración Tributaria durante 2026.

En ese contexto, la empresa indicó que “enfrentó retos financieros importantes: desde el desembolso de más de 3.8 mil millones de pesos por las licencias en 2018, hasta la pandemia de covid-19, que impactó la inversión publicitaria y afectó las ventas”.

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DEUDA DE APROXIMADAMENTE 600 MILLONES DE DÓLARES CON ACREEDORES INTERNACIONALES

El proceso de concurso mercantil también coincide con un adeudo aproximado de 600 millones de dólares con acreedores en Estados Unidos, entre ellos The Bank of New York Mellon.

Mientras los acreedores han señalado que la solicitud de concurso mercantil busca evitar el pago de estas obligaciones, la empresa ha sostenido que el proceso debe resolverse en tribunales mexicanos.

La compañía recordó que desde 2021 inició un proceso de reorganización de su deuda en moneda extranjera, en un contexto de cambios en la industria y presiones financieras acumuladas.

Con la cancelación de su inscripción en el RNV, TV Azteca deja formalmente el mercado bursátil, mientras continúa su proceso legal y financiero para reestructurar sus obligaciones.

Con información de Proceso