La economía de México muestra un fin de año débil: IMEF

Al interpretar sus indicadores adelantados, el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) destacó que la economía mexicana aún sigue mostrando señales de debilidad, esto al observarse un retroceso en el índice general de 46.9 a 45.5 puntos.

Lo anterior, representó una caída de 1.4 unidades respecto al mes previo.

TE PUEDE INTERESAR: Mejora confianza empresarial sobre economía del país, pero se mantiene terreno pesimista

De acuerdo a los datos del Indicador IMEF Manufacturero correspondientes a noviembre de 2025, el indicador se mantiene en zona de contracción por vigésimo mes consecutivo, reflejando un debilitamiento más acelerado en la actividad industrial.

Explicó que fue en el mes de noviembre de 2025, los Indicadores IMEF Manufacturero y No Manufacturero mostraron comportamientos divergentes, reflejando una dinámica económica aún frágil.

Por otro lado en contraste con octubre, en que ambos indicadores apuntaban a cierta mejora, los datos de noviembre sugieren una pérdida de tracción en el cierre del año, especialmente en el sector industrial.

Ante ello la economía mexicana apunta a un débil cierre del año. Hasta el último dato disponible (agosto) el consumo registra una tasa de crecimiento acumulada de apenas 0.01 por ciento.

De acuerdo a lo que se señaló incluir el indicador oportuno con la proyección de INEGI para septiembre y octubre, el crecimiento sube a solo 0.35% anual, el menor crecimiento del consumo para un periodo igual desde el 2020.

En tanto, la inversión fija sigue a la baja, con una caída en el año de 6.79%, también la primera contracción desde el 2020.

Al interior de las exportaciones se ha dado una significativa reconfiguración, pues las de equipo de cómputo que se dirigen a Estados Unidos casi se han duplicado en el año, mientras que las de la industria automotriz van a la baja.

Con esto, la actividad industrial muestra una contracción acumulada en el año de 1.65%, con todos los sectores registrando caídas anuales, algo no visto desde el 2020, con la minería cayendo 3.20% y sumando 27 meses consecutivos de contracción, los servicios básicos cayendo 0.18%, sumando 5 meses consecutivos de contracción, construcción cayendo 7.20%, sumando tres meses consecutivos a la baja.

Por su parte, la manufactura, que es el componente más importante pues representa aproximadamente 66% de la actividad industrial y 20.5% del PIB, registró una contracción anual de 2.26% en septiembre.

Además de acuerdo al Banco de México se espera un crecimiento de la economía mexicana de 0.3% y para 2026, se anticipa un rebote con un crecimiento de 1 por ciento.