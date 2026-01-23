Baja 4.1% el personal ocupado de empresas constructoras en noviembre de 2025 a tasa anual: Inegi

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) reveló que el personal ocupado de las empresas constructoras decreció 4.1 por ciento en noviembre de 2025 con respecto al mismo mes de 2024, y, mensualmente, -0.4 por ciento, según la Encuesta Nacional de Empresas Constructoras (ENEC).

A tasa anual, en noviembre de 2025 el personal ocupado dependiente de la razón social decreció 4.2 por ciento. El alza más grande (6.5 por ciento) se registró en la categoría de “Otros” que corresponde a “las y los propietarios, familiares y otras y otros trabajadores no remunerados”.

TE PUEDE INTERESAR: Coahuila: Confirma Secretaría de Economía reajuste de 250 trabajadores en Martinrea

El valor de la producción obtuvo un crecimiento mensual de 1.7 por ciento entre octubre y noviembre de 2025, sin embargo, en términos anuales se registró una caída de 8.0 por ciento.

De octubre a noviembre del 2025 las remuneraciones medias reales decrecieron 0.2 por ciento pero aumentaron con respecto a noviembre del 2024, registrando un incremento de 4.2 por ciento.

CONTRASTES MÁXIMOS ANUALES EN NOVIEMBRE DE 2025

El estado con mayor variación positiva en torno al valor de producción fue Estado de México con la cifra de 46.5 por ciento. Mientras que Oaxaca tuvo la variación más negativa en esta misma categoría con un resultado de -66 por ciento.

Con respecto al personal ocupado, la variación positiva más alta la obtuvo Veracruz con un valor de 36 por ciento; Tlaxcala registró una variación negativa de 36.5 por ciento, siendo la más baja en torno a los trabajadores contratados.

Por el despido o la contratación de trabajadores las horas trabajadas cambian en la misma dirección, por lo que Veracruz tuvo un aumento del 35.1 por ciento y Tlaxcala un decrecimiento de 40 por ciento.

En torno a las remuneraciones medias reales, Tamaulipas obtuvo el máximo cambio en este indicador con un valor de 47.1 por ciento; mientras que Campeche reportó el cambio más bajo con un 22.9 por ciento en esta sección.