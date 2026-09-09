La inflación en México sube y rompe tres meses consecutivos a la baja

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    La inflación en México sube y rompe tres meses consecutivos a la baja
    A la baja se movieron los precios de la calabacita, el aguacate, pollo, jitomate, la papa y otros tubérculos así como la lechuga y col. CUARTOSCURO.

Fue durante el mismo mes de 2025 que la inflación mensual fue de 0.06% y la anual, de 3.57%.

CDMX.- Debido al alza de precios de algunos alimentos y servicios como taxis y colegiaturas, en agosto la inflación general anual en México subió a 3.26% desde el 3.12% de julio pasado.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) dio a conocer esta mañana que durante octavo mes de 2026 el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) presentó un nivel de 145.462 puntos.

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Lo anterior significó un aumentó de 0.20% respecto al mes anterior con lo cual la inflación general anual se ubicó en 3.26%.

Banco Base señaló que con ese resultado se cortó una racha de cuatro meses en que el indicador que mide los precios al consumidor se estaba desacelerando.

Hizo notar que en julio la inflación ya había tocado el menor nivel desde mayo de 2020 cuando la actividad económica se encontraba afectada severamente por la pandemia.

El Inegi informó que el impulso se dio por el lado del componente subyacente que avanzó 3.88%, que no contempla los precios de la energía ni de alimentos frescos, ya que en la parte de mercancías con alimentos bebidas y servicios crecieron por arriba del promedio anual con 4.68% y 4.33%, respectivamente.

A pesar de que la no subyacente se colocó en 1.13% a tasa anual a su interior, en frutas y verduras los precios se encarecieron 4.10% y en las tarifas autorizadas por el gobierno se incrementaron 7.62% a tasa anual.

PRODUCTOS QUE SUBIERON EN AGOSTO

Los productos que más subieron de precio en agosto fueron la cebolla con 32.70%, el huevo se encareció 8.91%, el chile serrano 19.61% y otras frutas con 7.12% entre ellos el limón con 11.17%.

Por lo tanto las fondas, taquerías, loncherías y torterías ajustaron sus precios en 0.43%.

Entre los servicios más caros destacaron las colegiaturas en el nivel de universidad con un ascenso mensual de 1.29%, el taxi y el colectivo con encarecimientos de 1.52% y 0.71%.

Tabasco, Yucatán, Puebla y Veracruz sobresalieron como las entidades federativas con la inflación más alta, mientras que Zacatecas, Baja California y Aguascalientes por las caídas de los precios al consumidor más importantes.

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