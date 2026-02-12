$!Lala refuerza el valor del yogurt como alimento funcional y cotidiano

CIUDAD DE MÉXICO.- En un momento donde el consumidor busca productos reales y funcionales, Grupo Lala refuerza el papel del yogurt como un alimento completo, vivo y accesible que aporta y cae bien al organismo. Bajo el concepto La Neta, hablando de Yogurt Lala® la marca busca derribar los mitos más comunes sobre este alimento que ha estado presente durante generaciones en las rutinas de los mexicanos, y que hoy vuelve a cobrar relevancia como una opción real, versátil y funcional para el bienestar diario. Uno de los beneficios más importantes del yogurt, es su impacto positivo en la salud digestiva. Lejos de ser una moda, hoy se reconoce como una base integral del bienestar, gracias a su contenido de lactobacilos que son bacterias benéficas vivas, proteínas de alta calidad y nutrientes esenciales. Sin embargo, aún existe desconocimiento sobre cómo un producto como el yogurt puede contribuir al equilibrio de la microbiota intestinal.

Por ello, Lala decidió hablar con “la neta”, enfocando su mensaje en visibilizar beneficios reales y mostrar al yogurt como un vehículo cotidiano, práctico y delicioso para mejorar cómo nos sentimos desde dentro. “Hablar de salud digestiva es hablar de yogurt. En Lala creemos que este beneficio debería estar al centro de la conversación y dentro de nuestro portafolio. Por eso ofrecemos un producto hecho con la leche número uno de México, que además es funcional y delicioso, forma parte de lo cotidiano, sin complicaciones. De hecho, vemos que está creciendo como una deliciosa opción para tu cena, al ser ligero, pero al tener proteína, te ayuda para la saciedad y a no tener antojos de medianoche. Porque cuando algo te cae bien, lo sientes, y lo eliges”, compartió Tania Paredes, Directora Corporativa de Yogurt Lala. La neta es que un yogurt puede mejorar cómo nos sentimos desde dentro. Apoya la microbiota intestinal, facilita la digestión, contribuye a una mejor absorción de nutrientes y fortalece el sistema inmune. Es funcional, es completo y está al alcance de todos. Cuando se trata de yogurt, Lala es marca experta. Yogurt Lala® contiene millones de lactobacilos vivos que ayudan a la digestión, utiliza frutas naturales. Ofrece variedad de formatos, ya sea bebible, para acompañarte en el ritmo de tu día, o batible, para disfrutarlo como tú quieras. Un portafolio con sabores deliciosos, con opciones con y sin azúcar, sabroso y funcional que se adapta a la vida diaria de todas las personas, sin importar su rutina, edad o estilo de vida. Como parte del lanzamiento de “La Neta”, Yogurt Lala® presenta una renovación visual integral para su portafolio de Yogurt Esenciales, diseñada para comunicar de manera más clara, directa y apetitosa aquello que verdaderamente importa al consumidor.