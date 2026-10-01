Las ventas del grupo Toyota en EU aumentan un 0.6% en el tercer trimestre

WASHINGTON.- El grupo Toyota vendió 633 mil 223 vehículos en Estados Unidos durante el tercer trimestre de 2026, un 0.6% más que en el mismo periodo del año anterior, informó este jueves el fabricante japonés.

El crecimiento estuvo impulsado especialmente por los vehículos electrificados, cuyas ventas aumentaron un 28.5%, hasta 363 mil 367 unidades, y representaron el 57.4% de todas las entregas de Toyota y Lexus, la marca de lujo del grupo, durante el trimestre.

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La división Toyota comercializó 540 mil 167 vehículos entre julio y septiembre, un 0.5% más, mientras que Lexus alcanzó 93 mil 056 unidades, con un incremento del 1.6%.

En septiembre, las ventas totales del grupo aumentaron un 8.4% interanual, hasta 201 mil 306 vehículos. De ellos, 117 mil 215 fueron modelos electrificados, un 37.8% más que un año antes y el 58.2% del total.

En los nueve primeros meses de 2026, Toyota vendió un millón 876 mil 614 vehículos en Estados Unidos, un 0.6% más que los un millón 865 mil 876 del mismo periodo de 2025. L

La marca Toyota avanzó un 1.2%, hasta un millón de 613 mil 846 unidades, mientras que Lexus retrocedió un 2.9%, a 262 mil 768.

Entre los modelos con mayor crecimiento destaca el 4Runner, cuyas ventas acumuladas aumentaron un 61.2%, hasta 107 mil 987 unidades, mientras que el Corolla Cross avanzó un 22.9%. Por el contrario, el RAV4, uno de los modelos de mayor volumen de la compañía, redujo sus ventas un 29.2%, hasta 253 mil 664 unidades. Dentro de la gama electrificada, el RAV4 híbrido aumentó sus ventas acumuladas un 43.6%, hasta 200 mil 209 unidades, y la versión híbrida enchufable casi duplicó las suyas, con un avance del 92.1%, hasta 32 mil 228 vehículos.