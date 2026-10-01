Remesas caen 3.6% en agosto, pero superan los 5 mil mdd: Banxico

Banco de México (Banxico) informó que los flujos registrados por ese concepto ascendieron a 5 mil 452 millones de dólares en agosto pasado, lo que representó una reducción anual de 3.6%.

En agosto de 2026, las remesas enviadas por los mexicanos desde el exterior bajaron respecto a igual mes del año pasado con un monto menor a lo esperado, pero lograron mantenerse por arriba de los 5 mil millones de dólares (mmdd). Sin embargo, en forma acumulada lograron un avance anual de 2.2%.

Si bien durante el séptimo mes de 2025 ingresó un monto mayor con 5 mil 578 millones de dólares, tuvieron una caída anual de 8.3%, según datos del banco central mexicano.

También representó una disminución mensual frente a julio de este año, cuando se recibieron 5 mil 570 millones de dólares.

No obstante, aumentaron los envíos de dinero, sobre todo desde Estados Unidos, de 13 millones a 13.2 millones de operaciones entre julio y agosto de este 2026.

Pero la remesa promedio se redujo de 426 a 412 dólares y hace un año los paisanos mandaron a sus familiares 402 dólares en promedio.

Mientras que en efectivo y en especie hubo un incremento mensual de 415 de julio a 458 dólares en agosto del presente año.

De enero a agosto de 2026, el valor de los ingresos por remesas resultó de 41 mil 802 millones de dólares, dio a conocer el banco central.

Lo anterior significó una cantidad más alta a los 40 mil 903 millones de dólares del igual periodo de 2025, lo que significó un aumento anual de 2.2%.

Así, durante los primeros ocho meses de 2026, el 99.1% del total de los ingresos por remesas se realizó a través de transferencias electrónicas, al sumar 41.4 millones de dólares.

En efectivo y especie, y las money orders representaron el 0.7% y 0.2% del monto total, respectivamente, al registrar niveles de 277 y 78 millones de dólares, en el mismo orden, informó Banxico.