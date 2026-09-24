Las ventas en EU alcanzarán unos 16 millones de vehículos en 2026, según analistas

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    Las ventas en EU alcanzarán unos 16 millones de vehículos en 2026, según analistas
    S estima que General Motors seguirá siendo el mayor fabricante por volumen en el tercer trimestre del 2026. ESPECIAL.

La comercialización apunta a una demanda más resistente de lo esperado pese a los elevados costes de financiación y la incertidumbre económica

WASHINGTON.- Las ventas de vehículos nuevos en Estados Unidos alcanzarán alrededor de 16 millones de unidades en 2026, según las previsiones de varias de las principales firmas y organizaciones del sector.

Cox Automotive elevó este jueves su previsión para 2026 de 15.8 a 16.1 millones de vehículos, después de que las ventas del verano superaran sus expectativas, y la demanda se mantuviera resistente.

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La Asociación Nacional de Concesionarios de Automóviles (NADA, por sus siglas en inglés) mantiene, por su parte, una previsión de 16 millones de vehículos ligeros en 2026 y señaló este mes que el ritmo anualizado de las ventas acumuladas hasta agosto se situaba en 16.1 millones.

NADA considera que la demanda seguirá siendo sólida y que las ventas terminarán el año en al menos 16 millones de unidades.

J.D. Power situó a comienzos de año su previsión en 16.3 millones de vehículos nuevos para 2026, en un mercado que esperaba relativamente estable tras los 16.2 millones vendidos en 2025.

Para septiembre, Cox prevé unas ventas de 1.35 millones de vehículos, un 6.5% más que un año antes, aunque un 2.7% menos que en agosto, con un ritmo anualizado y ajustado estacionalmente de 16.3 millones.

La fortaleza general del mercado coincide, sin embargo, con cambios significativos entre fabricantes.

Cox calcula que las marcas asiáticas superarán conjuntamente la mitad de las ventas por segundo trimestre consecutivo, mientras que General Motors, Ford y Stellantis reducirán su cuota combinada a poco más del 36%, el nivel más bajo registrado.

General Motors seguirá siendo el mayor fabricante por volumen en el tercer trimestre, aunque sus ventas caerán un 5.2% interanual. Toyota crecerá un 2.2%, mientras que Tesla registrará un descenso del 31%.

El mercado también continúa desplazándose hacia los híbridos. En agosto representaron el 15.7% de las ventas estadounidenses, frente al 6.2% de los eléctricos de batería, según NADA.

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