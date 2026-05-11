Lideran SUV’s y Pick Ups producción y exportaciones a nivel nacional

La producción y exportaciones de SUV’s y Pick Ups lideraron en México la producción y exportaciones de vehículos ligeros durante el periodo enero-abril de 2026, esto al representar en conjunto el 79.9% y 83.4% del total de unidades producidas y exportadas en ese periodo.

De acuerdo a la información de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA), la producción de vehículos ligeros en el país en ese periodo fue de 1,299,157 unidades, en el caso de las SUV’s se fabricaron 624,487 unidades y representó una participación de 48.1% del total; las Pick Ups fueron 413,093 unidades con una participación del 31.8% del total.

Cabe destacar que en ese periodo la producción de SUV’s presentó una disminución de 0.1% contra enero-abril 2025 y en el caso de las Pick Ups un crecimiento de 15.6% en comparación y al mismo periodo de 2025.

En el periodo enero-abril 2026, las exportaciones de vehículos ligeros en el país fue de 1,081,948 unidades y de ellas, las SUV’s fueron 559,149 unidades con una participación del 51.7% del total exportado, mientras que las Pick Ups fueron 342,500 unidades y representó una participación del 31.7%. En su conjunto ambos segmentos representaron el 83.4% del total de las exportaciones en el país.

Finalmente las exportaciones de SUV’s crecieron en el primer cuatrimestre del año 4.9% contra el mismo periodo de 2025 y las Picks Ups en 12.1%.