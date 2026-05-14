Llaman a empresas a anticiparse ante la Reducción de la Jornada Laboral

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    Llaman a empresas a anticiparse ante la Reducción de la Jornada Laboral
    Se recomendó observar las ventajas y desventajas de los diferentes escenarios, pero también cabildear e involucrar a empleados y al sindicato. ESPECIAL.

Y resaltan retos importantes que se tienen que atender de inmediato y asesorarse para conocer cuáles son los compromisos

Ante la reducción de la jornada laboral que inicia el próximo año de manera gradual en México, se dio a conocer que la clave para las empresas será anticiparse para garantizar la productividad, asimismo entre los retos están la reestructura de la operación, el registro de tiempo y los límites al tiempo extra.

En el conversatorio “Reducción de la Jornada Laboral en la práctica” que se realizó en el marco del Forhum 2026 Driving Talent organizado por el Clúster de la Industria Automotriz de Coahuila (CIAC), participaron el director de Relaciones Laborales para Latinoamérica de Johnson Controls, Rolando Noriega, la gerente de la planta Johnson Controls, Nancy Estrada, la asesora laboral de Littler, Tania Terrazas y como moderador el gerente de Recursos Humanos de Tupy y presidente del Comité de Capital Humano del CIAC, Emanuel Cerda.

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Se recomendó a las empresas tomar una radiografía para ver dónde se encuentran paradas y apoyarse con asesores legales para ver cuáles son las etapas y los compromisos.

Añadieron que esto ayuda a que la reducción de la jornada laboral sea gradual, pero además la reestructura de la operación, es uno de los retos más importantes y de los impactos mayores.

Asimismo otro impacto que llegará es el registro de tiempo, sobre todo porque no se tiene empleados exentos, hasta ahora se prevé que será a todos, toda vez que no se ha definido si existirá algún tratamiento distinto cuando la naturaleza del trabajo lo requiera.

Además se deberán tomar en cuenta los límites del tiempo extra y cómo se compensarán, toda vez que hay casos donde existe el tiempo extra constante.

Con la reforma se recordó que habrá una disminución gradual en las horas, pero también un aumentó gradual en el número de horas de tiempo extra para llegar en 2030 a 12 horas de tiempo extra que se pagarían al doble, lo que representaría una diferencia a las horas dobles que hoy se pagan y que llegan a 9 horas.

“Para los empleados que constantemente están trabajando tiempo extra y que incluso levantan la mano para trabajar más y ganar más, habrá un impacto económico del cual hay que estar al pendiente y ver qué vamos a hacer porque habrá tres horas que ellos hubieran esperado pago triple, pero se convertirá en un pago doble y el límite de las 12 horas al día que es el trabajo máximo que pueden desempeñar los empleados y de las 16 horas máximas cuando inicie 2030”, señalaron.

Otro dato que se compartió también es que hay plantas que ya laboran a 42 horas y entre quienes lo han implementado a solicitud de los sindicatos, lo primeo que hicieron fue tener reuniones entre sus áreas de Finanzas y Operaciones de la planta, donde se llegaron a establecer jornadas de 12 horas de lunes a jueves y un turno de jueves a domingo para completar las 42 horas a la semana.

Finalmente en el caso del impacto que tendrá en el costo y la mejor forma de transitar dicha etapa, se comentó que a la par se tienen que preparar los proyectos de mejora continua que permitan tener ahorros en la planta, sobre todo en aspectos indirectos.

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