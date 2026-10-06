Llega Bankaool a Morelos a impulsar negocios

Siguiendo su estrategia de expansión nacional, Bankaool abre en Cuernavaca el primer Centro de Negocios de Morelos, con lo que se suma a las entidades donde el banco ya promueve estos centros que combinan servicios bancarios con un lugar para promover a personas, negocios y proyectos. Será desde la Avenida Río Mayo, 601, en Vista Hermosa, Cuernavaca , donde con espacios para coworking a disposición de sus clientes, salas de reuniones para concretar firmas de trabajo o encuentros empresariales, así como asesores bancarios con soluciones financieras hechas a la medida, que el Centro de Negocios revolucionará al sector productivo cuernavaquense. “Morelos tiene una economía muy diversificada, con gran presencia de turismo, industria manufacturera, comercio y servicios, por lo que se busca brindar servicios financieros amplios al ecosistema de negocios que vincula al estado con la Ciudad de México”, aseguró Leonardo Herrera, VP comercial del banco, sobre las razones que los llevaron a abrir su Centro de Negocios en Cuernavaca. Como parte de su primera etapa en Morelos, el banco proyecta movilizar 3 mil millones de pesos entre captación y financiamiento. A esto, se suman hasta 100 millones de dólares para transaccionar en el mercado de divisas de empresas de la región durante el primer año, a fin de llevar a más partes del mundo el talento y proyectos de los morelenses.

Aunque recién abre sus puertas, Bankaool ya cuenta con una presencia solida en la región gracias al respaldo que otorgó a la carrera ciclista La Vuelta de Morelos este fin de semana, una competencia de talla mundial. Además, con su política de Comisión Cero, en la que sus usuarios pueden hacer retiros sin comisiones de cualquier cajero automático, representantes del banco aseguraron estar listos para revolucionar la experiencia bancaria de los morelenses. UN BANCO QUE RECONOCE A LAS PERSONAS Reconocer el esfuerzo, talento e identidad de las personas es un eje central para Bankaool. Por eso el nuevo Centro de Negocios está ilustrado por el arte de @Radenagpt , quien refleja en un mural que recibe a los usuarios con elementos de lo que más distingue a Cuernavaca: las flores símbolo de la eterna primavera que rodean la ciudad.

De la mano de Leonardo Herrera por parte de Bankaool, Víctor Sánchez Trujillo de la Secretaría de Desarrollo Económico y de Trabajo, Iván Elizondo, Secretario técnico del Consejo de Inversiones, así como Jorge Beristain como parte del Consejo de Inversiones, fue que se inauguró el sexto Centro de Negocios de Bankaool en el año. Este nuevo punto de contacto se suma a la expansión que vive Bankaool a nivel nacional, y coloca a Morelos como una de las regiones clave en donde el banco, con 50 años de experiencia moviendo empresas mexicanas, ve condiciones, capital humano e ideas valiosas para promover. Sobre Bankaool: Bankaool es un banco mexicano que desarrolla tecnología propietaria para impulsar el empoderamiento de sus usuarios. Bankaool mantiene su identidad como una institución hecha en México, orgullosa de sus orígenes en Chihuahua y en proceso de expansión nacional. Como parte de este crecimiento, el banco se perfila como una entidad “bien mexa” que refleja su compromiso con las necesidades de las y los mexicanos de cada ciudad y estado al que llega. Desde 2023, con la adquisición del banco por OMNi y liderado bajo la visión de Moisés Chaves, Bankaool ha logrado alianzas nacionales e internacionales, como Tapi, Cicada, Maccorp, El Águila y Fuerza Regia. Con el respaldo de las autoridades regulatorias y una sólida cartera de productos y servicios financieros, Bankaool planea llegar más estados del país. Contacto dhidalgo@bankaool.com prensa@bankaool.com Linkedin Facebook X

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