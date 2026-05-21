Mantienen caída ingresos hoteleros de Saltillo en el primer cuatrimestre del 2026

Durante el primer trimestre del año, se mantuvo la caída en la ocupación y los ingresos hoteleros en la localidad, sin embargo, se espera que en mayo se puedan igualar las cifras del mismo mes de 2025 y a partir de ahí retomar otra vez el crecimiento.

El director de la Oficina de Convenciones y Visitantes de Saltillo, Raúl Rodarte Leos indicó que durante el periodo enero-abril 2026 los ingresos hoteleros fueron de 346 millones de pesos contra 412 millones del mismo periodo del año pasado, lo que significó una disminución de 66 millones de pesos.

TE PUEDE INTERESAR: No crece valor de empresas constructoras en México y se desploma por 3era vez contratados en marzo de 2026

La ocupación hotelera en ese periodo fue de 43% contra 50.5% de enero-abril 2025 y representó una variación de -7.5%, mientras que la tarifa hotelera en enero-abril 2026 fue de 1,675 pesos contra 1,693 pesos del mismo periodo de 2025, esto representó una variación negativa de 18 pesos.

En el caso de abril 2026, la ocupación hotelera cerró en 49% (51% fue en abril 2025) y significó un variación de dos puntos, la tarifa promedio en abril fue de 1,703 pesos (1,683 pesos en abril 2025) y significó una variación de 1% ó 20 pesos más.

Sin embargo, los ingresos hoteleros en abril del 2026, fueron de cien millones de pesos contra 104 millones del mismo mes de 2025, lo que se traduce en una variación de -4% o cuatro millones de pesos.

Añadió que fue en marzo y abril que empezó a presentarse una recuperación debido a los eventos que se realizaron esos meses y con ello, no se tuvo una caída fuerte en la ocupación.

Asimismo ahora con la producción de dos nuevos modelos de vehículos en el Complejo de GM en Ramos Arizpe consideró que ayudará a la localidad, toda vez que vendrán proveedores que trabajarán en sus líneas de producción, quienes llegarán de otros estados u otras partes del mundo y demandarán hospedaje en la región.

Finalmente Rodarte Leos dijo esperar que las cifras de mayo 2026 sean similares a las del mismo mes de 2025 y a partir de junio crecer en la ocupación e ingresos hoteleros.